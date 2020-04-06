اتحاد الكرة والرابطة يدرسان مصير الدوري وعقود اللاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد فريق العمل التنسيقي لاتحاد لكرة القدم اليوم الاثنين اجتماعاً تنسيقياً بنظام الاتصال المرئي برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، درسا خلاله مصير الدوري وعقود اللاعبين في ظل التطورات الخاصة بالشأن الرياضي وتوقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي قام بتشكيل فريق عمل مهمته وضع التصورات والسيناريوهات والتوصيات التي تصدر للاتحادات الوطنية الأعضاء للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان: «يقوم فريق العمل خلال فترة انتظار قرارات «الفيفا» بإجراءات استباقية تكون مواكبة للوضع الصحي ومتغيراته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وإطلاع الأندية على هذه الإجراءات».

وأضاف: «تم تشكيل فريق عمل من إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية لدى الاتحاد والإدارة الفنية لدى رابطة المحترفين لعمل تصور لأجندة المرحلة المقبلة بما يتوافق مع روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم واستحقاقات المنتخبات الوطنية».

وأكمل «وضع فريق العمل عدداً من التصورات بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات (المواطنين – الأجانب – المقيمين والمواليد) بالتنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، فيما تم إحالة موضوع المسابقات المحلية سواء دوري الخليج العربي لمجلس إدارة رابطة المحترفين، ومسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، كما تم خلال الاجتماع مناقشة فترة القيد والتسجيل للموسم الجديد، حيث تم تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتحديد الفترة بالتنسيق مع فريق العمل الخاص بالإدارات المعنية».

وأشار البيان إلى أنه «سيتم رفع كافة التصورات لمجلس إدارتي اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين للاطلاع والاعتماد».

شارك في الاجتماع رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين هشام محمد الزرعوني ورئيس لجنة المسابقات أحمد يوسف درويش وعضو مجلس الإدارة سيف ماجد المنصوري والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، وشادي إسكندر من الإدارة القانونية باتحاد الكرة وغانم الغوانمة من الإدارة القانونية لرابطة المحترفين وعبدالله الكنزي مقرراً.