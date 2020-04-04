مدرب العين: «كورونا» منحنا حياة مختلفة بعد أن كنا نعيش بسرعة 200 كلم/الساعة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل: «إن مواجهة وباء كورونا تتطلب مزيداً من الصبر، والتأقلم على نمط الحياة المؤقتة المفروضة على الجميع حالياً»، مشيراً أن «فيروس كورونا منحنا حياة مختلفة، بعد أن كنا نعيش بسرعة 200 كلم/‏‏الساعة»، في إشارة إلى التسارع التكنولوجي الهائل، والهدوء الذي طبع حياة الناس في الفترة الأخيرة.

وقال بيدرو، في مقابلة مع صحيفة «أس» الإسبانية: «إنه غادر الإمارات قبل حظر الطيران، وإنه حالياً بجوار أسرته»، وتابع: «بيتي بالقرب من البحر، وهذا يعطيني بعض الهدوء، صحيح اللحظات الحالية مختلفة لكنها تسمح لنا أيضاً بالاستمتاع بالأجواء العائلية، خصوصاً أنني كنت بعيداً عن عائلتي في الفترة السابقة». ودعا بيدرو الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والبقاء في المنازل، إلى أن تنتهي أزمة «كورونا».

واعتبر بيدرو مشواره مع العين، حتى إيقاف النشاط الكروي منتصف مارس الماضي، ناجحاً، وقال: «حينما تسلمت الفريق كنا بالمركز الخامس بفارق تسع نقاط عن المتصدر، حالياً نحن في المركز الثاني بفارق ست نقاط، وصلنا أيضاً إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وأعتقد أن حظوظنا كبيرة في التتويج بالألقاب».

وحول رأيه في شباب الأهلي المتصدر، قال: «لديهم فريق رائع قوي، لكن لاتزال هنالك سبع مباريات، من بينها لقاء أمامه، سنحاول أن نرى ماذا يمكن أن يحدث». وأشار بيدرو إلى أن القيود المنظمة للبطولات تجبر المدربين في الإمارات على الإبداع، لوضع تشكيلة قوية قادرة على المنافسة، وقال: «لا يمكنك اللعب سوى بأربعة أجانب، وهذا يجعلك تستكشف قدرات بقية اللاعبين». واعترف مدرب العين بأنه تأثر وتعلم من طريقة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، وقال: «يجب أن تكون لديك دائماً أفكارك الخاصة، والقدرة على أن تكون واقعياً وموضوعياً، لكن مورينيو علمني أن أكون أكثر واقعية».