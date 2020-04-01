عاجل: اتحاد الكرة يحسم مصير دوري الخليج العربي

المصدر: منصور السندي - دبي

اتخذ اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، قرارات عدة، من بينها إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية، وتأجيل اتخاذ قرار بشأن تحديد مصير مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي والمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، لمدة أسبوعين مقبلين، بعد تقييم الوضع من الجوانب كافة، ودراسة كل السيناريوهات والخيارات المطروحة في ظل التطورات الصحية الراهنة، المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علماً بأن اتحاد الكرة قرر، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، تعليق أنشطة كرة القدم أربعة أسابيع، اعتباراً من 15 مارس الماضي، كإجراء احترازي.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً واجتماعاً مرتقباً مع رابطة المحترفين، بشأن مصير دوري الخليج العربي ودوري الأولى والثانية، واستمرار النشاط من عدمه، وأن القرار في هذا الخصوص سيتخذ حسب المتغيرات، نافياً وجود أي توصية من اتحاد الكرة برفع عدد أندية دوري الخليج العربي إلى 16 نادياً خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن هذا الأمر لم يطرح على مجلس الإدارة، ولافتاً إلى أنه بخصوص مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة، فإن هناك خيارات عدة لإقامتها، من بينها إقامتها في يونيو المقبل في حال استمرار النشاط.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، عقب الاجتماع، خلال مؤتمر صحافي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بنظام الاتصال المرئي عن بُعد: "اطلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة، من بينها توصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بعقد جلسة مع مدرب المنتخب الأول يوفانوفيتش، لمناقشة برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة، وكذلك توصيات لجنة المسابقات بإلغاء جميع مسابقات المراحل السنية، بسبب الظروف الراهنة التي لا تسمح بإقامة مسابقات المراحل السنية".

وشدد بن هزام على أن اتحاد الكرة لا يمكنه حالياً اتخاذ قرار بشأن دوري الخليج العربي، أو مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة، نظراً إلى وجود متغيرات يومية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف "طالما أن لدينا متسعاً من الوقت لنحو أسبوعين من الآن على تمديد فترة إيقاف المسابقات، فإنه يجب دراسة كل الخيارات والسيناريوهات، وسيتم إطلاع الإعلام والأندية عليها حسب المتغيرات الموجودة، ولدينا أيضاً ارتباط بشركاء آخرين سواء كان الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم أو غيرهما، وأولويتنا في اتحاد الكرة هي سلامة الجميع قبل الإعلان عن فوز فريق أو نهاية الدوري".

وبخصوص الحديث عن خفض رواتب اللاعبين في ظل الظروف الراهنة، أوضح بن هزام "اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرار رسمي في هذا الخصوص، والقرار ليس بيد الاتحاد وحده بل الأندية أيضاً شريكة في اتخاذ مثل هذا القرار، وننتظر توصيات الاتحاد الدولي في هذ الخصوص، وبناء على ذلك سنقوم بعقد ورشة عمل وقد أرسلنا استفسارات في هذا الخصوص لـ(الفيفا)، وجاء الرد الرسمي بأن الاتحاد الدولي يدرس حالياً هذا الأمر، وبالتالي فإن اتحاد الكرة لا يمكنه اتخاذ قرار في هذا الشأن الا بعد وصول توصيات (الفيفا)، وستكون هناك ورشة عمل مع الأندية، حسب توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وبعدها سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد".

وتابع بن هزام "حسب توقعاتي وما نسمعه في السوشيال ميديا، أن الأندية ستنظر في مسألة خفض رواتب لاعبيها، بعدما تقوم بأخذ المثال في ذلك من دوريات أخرى".

وأشار بن هزام إلى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل خلوة الاتحاد لتقام في وقت لاحق، حتى تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيف المنصوري، قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الظفرة، وذلك حسب نص النظام الأساسي للاتحاد في هذا الخصوص، مؤكداً أنه اتحاد الكرة قدم الشكر لممثل اتحاد الكرة في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، راشد الزعابي، ورشح عضو مجلس الإدارة، حميد الطاير، لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.

وأكد بن هزام أن مجلس الإدارة اطلع أيضاً على توصيات من لجنة الحكام ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.