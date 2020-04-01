واندرسون: اللعب مع كلباء لحظة فارقة في حياتي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أبدى لاعب اتحاد كلباء، البرازيلي واندرسون أوليفيرا، سعادته بتجربته الأولى في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه يعتبر انضمامه إلى كلباء لحظة فارقة في حياته.

وقال واندرسون، لصحيفة «فافيل» البرازيلية: «أرى أنها من اللحظات الجيدة بالنسبة لي، عندما قررت الانتقال من بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إلى كلباء، وأتمنى أن أقدم مستويات جيدة مع الفريق، وأساعده على تحقيق الانتصارات».

وأضاف: «منذ وصولي إلى النادي لعبت مباريات جيدة، وتطورت كثيراً، وأتمنى أن أحافظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم، بينما نأمل أن يتم استئناف المباريات مجدداً، وأن يحقق الفريق هدفه بالبقاء في الدوري».