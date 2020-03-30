المرزوقي: تجربة «جامعي الكرات» تهدف إلى زيادة عدد ممارسي التنس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك خمسة لاعبين مواطنين في بطولة دبي السوق الحرة للتنس، التي أقيمت فعالياتها في استاد دبي السوق الحرة في دبي، وفي التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة «فيد كاب» لتنس العالم للسيدات كجامعي كرات للمرة الأولى على مستوى اللاعبين المواطنين، في خطوة تهدف إلى تطوير رياضة التنس في الدولة.

وقال بيان صحافي: «جاءت هذه التجربة المبكرة للتشجع على ممارسة التنس في الدولة منذ الصغر، وتندرج ضمن برنامج اتحاد الإمارات للتنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم لاستكشاف المواهب ودعم استمراريتهم كلاعبين ولاعبات للمستقبل، بأن تكون هناك نواة لفريق من جامعي الكرات للإسهام بدورهم خلال تنظيم كبريات البطولات في الدولة، وتماشياً مع ما يتم تطبيقه في مختلف البطولات في العالم».

وذكر البيان: «اللاعبون الذين تم إشراكهم كجامعي كرات في البطولتين هم كل من: مروان ناصر المرزوقي، ومحمد فؤاد المرزوقي، وعبدالله اسحاق المرزوقي، وسيف صلاح تهلك، وسارة صلاح تهلك، ومحمد ياسر المرزوقي».

وجاء في البيان: «تمهيداً لإشراكهم في البطولتين، شاركوا في دورة تأهيلية نظمتها أكاديمية كلارك فرانس في دبي، وضمت أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من أعمار الأشبال والناشئين».

وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر المرزوقي، أن إشراك اللاعبين الصغار من المواهب الفتية في مثل هذه الدورات بإعطائهم دوراً في مهمة جامعي الكرات، يندرج ضمن خطط إدارة الاتحاد التنظيمية والتطويرية، وأن الهدف الرئيس منها هو زيادة عدد اللاعبين الذين يمارسون التنس، مؤكداً أنها تسهم بنشر ثقافة ممارسة التنس كرياضة في الأعمار المبكرة، لكونها تحبب ممارسة اللعبة لدى الصغار، وتقودهم للاستمرار بمنافستها لاحقاً، منوهاً إلى أن تطبيق هذه التجربة عاد على الاتحاد بمكاسب طيبة، كاشفاً عن أن معظم اللاعبين الدوليين في العالم سبق لهم تأدية مهمة جامعي الكرات.