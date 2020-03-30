اتحاد جدة: لم نفاوض حسام عاشور أو «كهربا»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

نفى المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد صادق دياب، ما تردد عن تفاوض ناديه مع لاعب الأهلي المصري، حسام عاشور، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دياب، في تصريحات تلفزيونية، إن عاشور صفقة جيدة لأي نادٍ يرغب في ضمه، وذلك لقدراته وخبرته الكبيرة في الملاعب.

وأضاف أن ناديه لم يطلب ضم عاشور حتى الآن، وكذلك لاعب الأهلي، محمود عبدالمنعم (كهربا)، موضحاً أن الأمر يخص الجهاز الفني فقط.

وكان الأهلي المصري أعلن عدم التجديد لحسام عاشور بنهاية الموسم، وعرض عليه الاعتزال مع تنظيم مباراة اعتزال له، والتكفل بمصروفات دورات تدريبية له، سواء فنية أو إدارية، مع توفير عمل له في قناة النادي، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره بالاعتزال أو الانتقال لنادٍ آخر لمواصلة مسيرته لاعباً.