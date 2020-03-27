منتجع الفرسان يعلن الإغلاق مؤقتاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي عن إغلاق أبوابه بشكل مؤقت، استجابة للتوجيهات الحكومية بالحد من التجمعات، وللمحافظة على صحة جميع زوار المنتجع وموظفيه وسلامتهم.

وصرحت إدارة المنتجع بأن هذا القرار يأتي تماشياً مع قرارات وتوجيهات الجهات المعنية في الدولة، وجهودها الجادة وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت: صحة زوار المنتجع وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولذلك قمنا باتخاذ هذا القرار. وشددت على أن المنتجع يطبق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية في كل مرافقه وميادينه وأنشطته.

وأشارت الإدارة إلى أن كوادر المنتجع المختصة قامت بحملة تعقيم شاملة وعامة في المنتجع، تشمل جميع المرافق والمعدات المستخدمة، والألعاب والأنشطة الترفيهية التي يوفرها المنتجع، مثل الفروسية والرماية وسيارات الكارتينغ والتزلج على الماء وغيرها، خلال فترة الإغلاق، وقالت في البيان: «حالياً نتابع التطورات، وسنقوم باتخاذ قرار استئناف خدماتنا وفقاً للتوجيهات والقرارات الحكومية بهذا الشأن».

يشار إلى أن المنتجع يعد واحداً من الوجهات الترفيهية والسياحية في أبوظبي، حيث يوفر باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية الفريدة، مثل الفروسية والرماية وسباق السيارات الكارتينغ، والتزلج على الماء وميادين كرات الطلاء، وغيرها من الألعاب الفردية والجماعية.