«الفارعة» تنتزع لقب الحول المفتوح في ختامي الوثبة للهجن

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

انتزعت «الفارعة» المملوكة لهجن الرئاسة لقب الشوط الرئيس للحول المفتوح، ضمن مهرجان ختامي الوثبة للهجن، أمس، في مضمار الوثبة بأبوظبي، وسط مشاركة آلاف المطايا في المهرجان الذي يختتم غداً.

وحسمت «الفارعة» لقب الشوط الأول لمسافة 8 كلم بزمن 12:07:7 دقيقة، وفي الشوط الثاني منح «شاهين» هجن العاصفة المركز الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي في شوط الزمول المفتوح بزمن 12:42:4 دقيقة.

وفي الشوط الثالث انتزعت «زعفرانة» لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الأول بزمن 12:08:3 دقيقة، وفي الرابع حلقت «الرباعة» بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر الخييلي مع المركز الأول بزمن 12:12:4 دقيقة.

من جهته منح «شاهين» شعار هجن العاصفة المركز الأول في الشوط الخامس بزمن 12:43:7 دقيقة، وفي السادس تصدر «شاهين» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي مراحل الشوط، ليكسب المركز الأول بزمن 12:32:8 دقيقة. وفي الشوط السابع فازت «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي بالمركز الاول بزمن 12:12:2 دقيقة، وفي الشوط الثامن كسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة بزمن 12:16:8 دقيقة، وفي الشوط التاسع طارت «جبارة» لهجن الرئاسة والمضمر علي الوهيبي بالمركز الأول بزمن 12:09:9 دقيقة، وفي آخر أشواط الفترة المسائية حققت «بشاير» لهجن الرئاسة المركز الأول بزمن 12:09:9 دقيقة.

في المقابل شهدت الفترة الصباحية للحول والزمول لهجن أبناء القبائل فوز «تراحيب» لسعيد جابر الحربي بالشوط الأول للحول المحليات، محققة زمناً بلغ 12:30:00 دقيقة، بينما تصدرت «الناوية» لحمد محمد العجمي الشوط الثاني للحول المهجنات في توقيت 12:36:06 دقيقة.

ونال «شاهين» لعبيد حلوس ذيبان العامري المركز الأول للشوط الثالث للزمول المحليات بزمن 13:01:09 دقيقة، وحصد «الحصن» لصالح محمد العامري لقب الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن 12:52:06 دقيقة، وفي الخامس انتزعت «تاريخ» لمالكها سالم متعب سعيد الكتبي المركز الأول بزمن 12:51:06 دقيقة.

وانتزعت «برزمان» لمالكها صالح محمد الوهيبي المركز الأول في الشوط السادس بزمن 12:38:0 دقيقة، وأهدى «شواهين» لمالكه محسن الوهيبي المركز الأول للشوط السابع في 12:45:05 دقيقة، وفازت «راهية» لخليفة سلطان السويدي بالشوط الثامن في 12:40:04 دقيقة، بينما تألقت «الخليج» لمالكها سلطان بن دغيش في الشوط التاسع مسجلة 12:44:0 دقيقة.

وفي الشوط العاشر جاءت «ذخيرة» لمالكها خليفة مبارك المنصوري في المركز الأول بزمن 12:43:0 دقيقة، وفي الشوط الحادي عشر فاز «مياس» لفالح دنان الشامسي بزمن 12:58:08 دقيقة، وفي ختام أشواط الفترة الصباحية فاز «نهرين» لسالم محمد بالسلمي العفاري بالمركز الأول بزمن 13:01:0 دقيقة.

وتقام اليوم منافسات الحول والزمول التي تشهد التنافس في أغلى الرموز، وهو سيف رئيس الدولة، وذلك في الفترة المسائية بالميدان الغربي لمسافة 8 كلم.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة 8 رموز تعد الأغلى على الإطلاق في أقوى أشواط المهرجان لهجن أبناء القبائل، إذ تتصارع المطايا المشاركة على سيف رئيس الدولة والجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم في الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح، بينما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح والصراع على بندقية الشوط ومليوني درهم، فيما خصص الشوطان الثالث والرابع للحول والزمول المحليات وجائزتهما مليونان ونصف، ومليون ونصف على الترتيب، إضافة إلى الرمزين سيف وبندقية.

ومن المقرر أن تقام الأشواط من الخامس حتى الثامن للحول والزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، إذ تتنافس المطايا في سيف رئيس الدولة والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم في شوطي الأبكار، بينما يحصل الفائز في شوطي الجعدان على بندقية ومليون ونصف مليون درهم.

- تقام اليوم منافسات الحول والزمول التي تشهد التنافس في أغلى الرموز.