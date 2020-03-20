الأرجنتينية كاتالينا بطلة مهرجان أبوظبي للقدرة للسيدات

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

فازت أمس، الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز بلقب سباق السيدات في ثاني أيام مهرجان أبوظبي للقدرة، المقام في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، وبمشاركة 117 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت كاتالينا اللقب بعد احتلالها المركز الأول في المرحلة الرابعة، متقدمة من المركز الرابع على صهوة الجواد «غاسيلا 50» المملوك لإسطبلات إف 3، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الجواد «كشمير السالم»، المملوك لإسطبلات الوثبة، ثم ثالثة الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة الجواد «بركة» المملوك لإسطبل المغاوير 3.

وانطلق السباق بتصدر الفارسة الفرنسية كاميل كولومبو المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «أوترو» المملوكة لإسطبلات إف 3، مسجلة 1:20:39 ساعة. وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز، بزمن 1:20:54 ساعة، وحلت في المركز الثالث البولندية كاميلا كارت على صهوة الجواد «برزان» المملوك لإسطبلات إم أر إم، مسجلة 1:21:07 ساعة.

وتقدمت الفارسة الأرجنتينية باستونز إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، مسجلة 51:16 دقيقة، وقفزت مواطنتها أنتونيلا مورينو من السادس إلى الثاني على صهوة الجواد «أوشوان» المملوك لإسطبل المغاوير، بزمن 51:22 دقيقة، كما تقدمت الفارسة ميثاء عبيد الكعبي من الرابع إلى الثالث مسجلة زمناً قدره 51:52 دقيقة.

وعلى مستوى المرحلة الثالثة لمسافة 19 كيلومتراً، تقدمت ليلى الرضا من التاسع إلى الصدارة مسجلة 39:09 دقيقة، وحلت ثانية الفارسة أفنان إبراهيم موسى متقدمة من السادس.

وحافظت ميثاء عبيد الكعبي على المركز الثالث بزمن 41:30 دقيقة.

وكان الحسم في المرحلة الأخيرة من نصيب الأرجنتينية باستونز التي حققت اللقب عن جدارة.

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فارسة من مختلف الإسطبلات شاركن في ثاني أيام مهرجان أبوظبي.

أحمد طارق ■أبوظبي