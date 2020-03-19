اتحاد «البلياردو والسنوكر» يرجئ «دولية دبي» حتى إشعار آخر

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المدير التنفيذي في اتحاد البلياردو والسنوكر، خالد الخيلي، عن تعليق الاتحاد لكل الأنشطة والبطولات للموسم الحالي، بما فيها اتخاذه قرار إرجاء منافسات «دولية دبي» في نسختها الثانية البالغ إجمالي جوائزها 50 ألف درهم، والتي كان من المقرر انطلاق ربع النهائي فيها أمس، وذلك حتى إشعار آخر.

وقال الخيلي لـ«الإمارات اليوم»: «حرص الاتحاد بتوجيهات من الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، على سلامة الجميع، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، على اتخاذه قرار تعليق كل الأنشطة والبطولات حتى موعد لاحق، بما في ذلك بطولة دبي الدولية التي استهلت في الخامس من الشهر الجاري، بمشاركة 106 لاعبين يمثلون 12 دولة، والتي كان من المفترض انطلاق دورها ربع النهائي يوم أمس».

وأوضح: «رغم توجه اتحاد البلياردو والسنوكر يوم الجمعة الماضي، إلى تعقيم مرافقه كافة، بما فيها صالة الاتحاد التي تقام عليها أغلبية بطولات السنوكر التي ينظمها الاتحاد، وخلو بطولة دبي الدولية من تسجيل أية إصابات محتملة بين لاعبيها، إلا أن الحرص على سلامة الجميع والاقتضاء بالإجراءات المتخذة في الدولة، كانا وراء التوجه إلى إصدار قرار تعليق كل الأنشطة الرياضية والبطولات».

وأضاف: «لا يوجد أي موعدٍ محدد لعودة النشاط الرياضي للموسم الحالي، أو حتى تحديد موعدٍ لاستكمال بطولة دبي، على أن يتم بصورة دائمة مراجعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والاستمرارية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومع انتهائها فإنه بالتأكيد سيعيد الاتحاد نشاطه وسيحدد موعداً لاحقاً لاستكمال البطولة من النقطة التي توقفت عندها».

واختتم: «الصحة العامة وسلامة الجميع بمن فيهم الرياضيون، هما الهاجس الذي نركز جل اهتمامنا عليه، وذلك لكوننا جزءاً من منظومة رياضية تتبع الإجراءات ذاتها التي تصدرها الدولة».

• لا يوجد موعد محدد لعودة نشاط الموسم الحالي، ويبقى مرتبطاً بالمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.