«العاصفة» تفوز بكأسي الأبكار في ختامي الوثبة للهجن

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

واصلت مؤسستا هجن العاصفة وهجن الرئاسة تألقهما في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2020»، بعدما حصدت المؤسستان معظم الألقاب في رموز منافسات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أمس، في مضمار الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إضافة إلى عدد كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت «دمعة»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، هجن العاصفة، المملوكة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كأس الأبكار المفتوح، وحصدت أول رموز تحديات الإيذاع، التي أقيمت في الفترة المسائية، لمسافة ستة كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة، لتؤكد «العاصفة» أداءها المميز في المهرجان هذا العام في أشواط الرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتمكنت هجن العاصفة من حصد كأسي الأبكار المفتوح والمحليات، بينما استطاعت هجن الرئاسة التألق في شوطي الجعدان، ونالت بندقيتي المفتوح والمحليات.

وسيطرت هجن العاصفة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الأول، إذ قطعت «دمعة» مسافة الشوط في 8.49.9 دقائق، وجاءت «شرارة» في المركز الثاني بفارق أقل من ثانية، وفي المركز الثالث حلت «حكمة» بتوقيت 8.51.1 دقائق، بينما شهد الشوط الرئيس الثاني للإيذاع الجعدان المفتوح سيطرة كاملة لهجن الرئاسة عن طريق «مدمر»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، وحصد بندقية الشوط و400 ألف درهم، مسجلاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات أمس، بتوقيت قدره 8.44.9 دقائق، تاركاً المركزين الثاني والثالث لـ«الشهم» و«ناهي»، بقيادة المضمر سلطان سالم الوهيبي. وعادت هجن العاصفة في الشوط الرئيس الثالث لتحصد الرمز الثاني عن طريق «طلايع»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وكأس الأبكار المحليات، إذ شهد الشوط منافسة قوية بين «طلايع»، التي عبرت خط النهاية أولاً بتوقيت 8.54.0 دقائق، وبفارق ضئيل عن «الهايلة» لهجن الرئاسة، التي جاءت في المركز الثاني، و«العفريت» للرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي ثالثة.

وحلق «عالي» لهجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي بناموس الرمز الرابع، بعد أن خطف بندقية الجعدان المحليات، بعد منافسة شرسة مع «الواعي» لهجن الرئاسة مع المضمر علي جميل الوهيبي، و«المسك» لهجن الرئاسة.

أما على صعيد المنافسات الصباحية، فسيطرت هجن العاصفة على أغلب الأشواط لمنافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة ستة كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة، إذ فازت بألقاب ثمانية أشواط من إجمالي 17 شوطاً أقيمت وسط تألق واضح لمضمري هجن العاصفة، التي ظهرت بشكل متميز، بينما واصلت هجن الرئاسة حضورها المميز في الفترة الصباحية، وحصدت لقب ستة أشواط.

ومنحت «الشاهينية»، بقيادة غياث الهلالي، هجن العاصفة لقب الشوط الأول المخصص للأبكار المحليات، بعدما حققت المركز الأول بتوقيت قدره 8:58:00 دقائق، محققة أفضل توقيت، وفي الشوط الثاني حصدت هجن الرئاسة أول ألقابها بفوز «بشائر»، بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي، في شوط الأبكار المهجنات، وكانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت بلغ 9:04:03 دقائق، وعادت هجن العاصفة وأحرزت اللقب الثالث عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي، في شوط الجعدان المحليات، وحقق الفائز المركز الأول في توقيت قدره 9:00:09 دقائق.

• هجن العاصفة سيطرت على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الأول.