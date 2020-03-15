«سلسبيل» بطل مهرجان سعيد بن حمدان للبولو

المصدر: جوني جبور - دبي

احتاج فريق «سلسبيل» إلى شوط إضافي للفوز على فريق «نشوان» (7-6)، والظفر بلقب فئة المحترفين وكأس النسخة الثانية في مهرجان «سعيد بن حمدان» للبولو، الذي أقيم أول من أمس، على ملاعب نادي منتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

كما شهد المهرجان، قيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، برفقة الشيخة علياء آل مكتوم، لفريق «إرهاب» للتعادل مع فريق «حفيد» بنتيجة (4-4)، في المنافسة التي خصصت خلال المهرجان لفئة المواطنين.

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالنجاحات التي شهدتها البطولة، والتي تحولت الى مهرجان برياضة الملوك، خصوصاً بوجود العدد الكبير من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب أبرز نجوم هذه الرياضة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذه التظاهرات الرياضية التي تمثل الحافز والدافع لمشاركة العديد من أبناء الدولة خصوصاً العناصر الشابة، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير، موجهة شكرها وتقديرها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لدعمه الكبير للحدث، وللشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم راعي البطولة وللقائمين على نادي الحبتور للبولو والفروسية، محتضن هذا المهرجان.

وحملت الفرق المشاركة في المهرجان أسماء خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التي سطرت إنجازات على ساحات سباقات الخيل العالمي، كما اصطبغ المهرجان باللون «الأزرق» وشعار نادي النصر.

وحرصت اللجنة المنظمة على الاحتفاء بجماهير الكرنفال الذين تخطت أعدادهم 2000 متفرج، عبر تخصيص فعاليات «البحث عن الكنز» ممثلة في أربع قطع «كوينز» تتيح كل منها لصاحبها الفوز بـ25 ألف درهم، وفاز بها كل من اللبنانية ناتالي البابا، والكندي شاكر أحمد، والأميركي جو مش، والهندي فونو دسريا، وحصل كل منهم على 25 ألف درهم.

بن دري: المهرجان يواصل نجاحاته

أعرب رجل الأعمال، القطب النصراوي حميد بن دري، عن سعادته بمواصلة المهرجان نجاحاته للعام الثاني على التوالي.

وقال بن دري في تصريحات صحافية، إن: «حرص نجوم اللعبة على الساحتين المحلية والعالمية على المشاركة، يؤكد مجدداً مواصلة المهرجان لنجاحاته للعام الثاني على التوالي»، مشيداً بتعاون مجموعة الحبتور والفرق التي شاركت.

الحبتور: إضافة جديدة لرياضة البولو

أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، محمد الحبتور، بالمستوى الذي ظهر به المهرجان في نسخته الثانية، وقال الحبتور إن: «المهرجان بنسخته الثانية، أضاف بعداً جديداً لرياضة البولو، ويسهم في نشر اللعبة على مستوى الدولة»، مؤكداً أن نادي الحبتور على استعداد لاحتضان الفعاليات الهادفة لتوسيع نطاق اللعبة والارتقاء بممارسيها ونجومها من جميع الجنسيات.