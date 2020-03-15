الجزيرة يعرقل العين.. وعموري يرفض الاحتفال

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

فاز الجزيرة على العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد محمد بن زايد، في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد «الزعيم» عند 37 نقطة في المركز الثاني.

تقدم العين عن طريق التوغولي لابا كودجو، ورد عمر عبدالرحمن بهدف التعادل ورفض الاحتفال بالهدف، قبل أن يضيف ماركوس كينو الهدف الثاني، ثم حسم علي مبخوت اللقاء بإضافة الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز «فخر أبوظبي»، الذي عاد للمنافسة بقوة على اللقب.

لعب الفريقان بطريقة هجومية منذ بداية اللقاء، إذ دفع المدرب الهولندي مارسيل كايزر بالقوة الضاربة في الجزيرة، بقيادة علي مبخوت وعمر عبدالرحمن وخلفان مبارك، والأمر نفسه بالنسبة إلى المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو، الذي أشرك التوغولي لابا كودجو وكايو كانيدو والكازاخستاني إسلام خان.

ونشط «عموري» في وسط ملعب الجزيرة، وصنع فرصة هدف محقق عندما مرر كرة جميلة خلف مدافعي «الزعيم»، وانفرد علي مبخوت بالمرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم (4)، بينما رد العين بفرصة خطرة من هجمة قادها كايو كانيدو، الذي هيأ كرة أمام منطقة الجزاء وسددها إسلام خان قوية، ولكن أمسك بها علي خصيف بثبات (9).

وأظهر خان مهارات رائعة واعتمد «الزعيم» بشكل كبير على تحركاته، إذ لعب اللاعب الكازاخستاني كرة عرضية خطرة كاد يحرز لابا كودجو الهدف الأول منها، لكن الكرة مرت من فوق رأس اللاعب التوغولي.

وواصل عمر عبدالرحمن تألقه في قيادة هجمات «فخر أبوظبي»، إذ مرر كرة جميلة إلى البرازيلي ماركوس كينو الذي انفرد بالمرمى، ومرر الكرة إلى علي مبخوت الذي أهدر الكرة بغرابة وتأخر في تسديد الكرة ليبعدها سالم عبدالله وخالد عيسى (22).

وفرض العين سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، إذ تعددت الكرات العرضية من بندر الأحبابي ومحمد عبدالرحمن، بينما تألق مدافع الجزيرة خليفة الحمادي في إبعاد أخطر فرص «الزعيم»، عندما لعب الأحبابي كرة عرضية وأخرجها علي خصيف قبل أن تصل إلى كايو كانيدو، قبل أن يسددها إسلام خان في المرمى، ويخرجها الحمادي قبل أن تدخل المرمى، بينما استفاد لابا كودجو للمرة الأولى من الكرات العرضية لبندر الأحبابي، وارتقى لكرة متقنة لعبها الأخير، وحولها اللاعب التوغولي برأسه في المرمى محرزاً الهدف الأول (39).

ولم يهنأ «الزعيم» بالهدف الذي أحرزه كودوجو، بعدما قاد ماركوس كينو هجمة من الناحية اليمنى، ولعب كرة عرضية وصلت إلى عمر عبدالرحمن وسددها مباشرة في المرمى (42)، إذ رفض «عموري» الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في مرمى فريقه السابق.

أما الشوط الثاني فشهد اعتماد الفريقين على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ سدد إسلام خان كرة قوية علت العارضة، ورد محمد العطاس بالطريقة نفسها، بينما أجرى الجزيرة التبديل الأول بنزول اللاعب الشاب يوسف أيمن بدلاً من خليفة الحمادي.

وتلقى العين ضربة موجعة بعدما أشهر الحكم محمد عبدالله حسن البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بندر الأحبابي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 69، وأجرى البرتغالي إيمانويل بيدرو تبديلين لـ«الزعيم» بنزول جمال معروف بدلاً من المجري جوجاك ومحمد أحمد بدلاً من إسلام خان.

ورغم النقص العددي في صفوف «الزعيم» إلا أن الفريق الضيف واصل أفضليته في التحكم في مجريات اللعب، وهدد كايو كانيدو مرمى الجزيرة بكرة لعبها برأسه، لكن علي خصيف تصدى للكرة (81)، قبل أن يتألق البرازيلي ماركوس كينو ويحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة من كرة ارتدت من دفاع العين وسددها كينو مباشرة في المرمى (82)، وتبعه مبخوت بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

التبديلات

الجزيرة:

يوسف أيمن وأوليفيرا والعامري، بدلاً من خليفة الحمادي وخلفان مبارك وكينو.

العين:

جمال معروف ومحمد أحمد ومحسن عبدالله، بدلاً من جوجاك وإسلام خان ومحمد عبدالرحمن.

الإنذارات

الجزيرة:

ميلوس كوسانوفيتش وعبدالله إدريس.

العين:

بندر الأحبابي.

الطرد

العين: بندر الأحبابي.

أفضل لاعب

لاعب الجزيرة

عمر عبدالرحمن.

دون المستوى

لاعب العين

كايو كانيدو.