«المحترفين» تستكمل تشكيل مجلس الإدارة بانتخاب 3 أعضاء اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

يُستكمل اليوم تشكيل مجلس إدارة رابطة المحترفين لكرة القدم للدورة الانتخابية (2020 - 2024)، باختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين الخمسة المتقدمين لشغل منصب العضوية عن طريق صندوق الاقتراع.

وكان كل من عبدالله ناصر الجنيبي، وجمال حامد المري، قد حسما منصبي الرئيس ونائبه لمصلحتهما بالتزكية، لعدم تقدم أي مرشح ضدهما، وسيكون نادي الضباط في العاصمة أبوظبي مسرحاً للعملية الانتخابية التي تنعقد عند الـ6:30 من مساء اليوم، لحسم كل مقاعد مجلس إدارة الرابطة.

ويتنافس على مقاعد العضوية: ناصر الظفري، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي، محمد اليماحي.

وقالت نائب رئيس لجنة الانتخابات، شيخة علي الكعبي، إن «العملية الانتخابية ستبدأ أولاً بمطابقة أسماء المندوبين مع خطابات الترشح التي وصلت للجنة قبل فترة، إذ لن يتم التصديق على اعتماد أسماء المندوبين دون أن يكونوا حاملين بطاقة الهوية الإماراتية». وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «بعد أن يتم الانتهاء من إثبات حضور مندوبي الأندية المحترفة، سننتقل بعد ذلك إلى عملية الاقتراع، التي ستجري عبر صندوق زجاجي ضماناً للشفافية، ولن يشارك في الانتخابات أكثر من نادٍ، بل ستكون العملية بشكل منفرد لكل نادٍ على حدة، حتى يتم الانتهاء من مشاركة الأندية الـ14 كافة». وأكدت شيخة الكعبي أنه في حالة تساوي عضوين في عدد الأصوات، سيتم إجراء جولة إعادة بينهما، ويفوز في تلك الجولة صاحب الأغلبية بنسبة 50+1، على الأقل، وقالت: «لا يحق لأي مرشح من الأعضاء الخمسة أن يعترض على نتائج الانتخابات، أو الطعن على النتائج، إذ يعتبر قرار لجنة الانتخابات محصناً من أي اعتراض، وإعلان النتائج التي ستتم سيكون نافذاً على الجميع».

وكان الموقع الرسمي لرابطة المحترفين قد سلّط الضوء على المرشحين الخمسة لعضوية مجلس الإدارة، والسير الذاتية التي يتمتعون بها، إذ أشار إلى أن مرشح نادي عجمان، ناصر الظفري، يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة عجمان لكرة القدم، وعضو مجلس إدارة نادي عجمان، والرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية - غرفة عجمان، وحاصل على بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة. في حين سبق أن شغل مرشح الوصل، حسن المري، مناصب عدة داخل نادي الوصل، من بينها عضوية مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويعمل في منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات الحكومية والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي.

وسبق للمرشح، طارق الشبيبي، أن لعب في نادي الجزيرة ومنتخبات المراحل السنية، ويعمل ضمن الفريق التحليلي لقنوات دبي الرياضية، وحاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الإمارات. بينما يعد مرشح العين سعيد الكعبي باحثاً في مستجدات كرة القدم والأساليب العلمية التطويرية، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. ويشغل اليماحي منصب نائب رئيس اتحاد كلباء، وكان عضواً في اتحاد كرة اليد لدورتين متتاليتين منذ 1999، وعضو اتحاد كرة القدم.

خطوات عملية الانتخاب

- تبدأ العملية الانتخابية بمطابقة أسماء المندوبين مع خطابات الترشح.

- لن يتم التصديق على اعتماد أسماء المندوبين دون أن يكونوا حاملين بطاقة الهوية الإماراتية.

- إثبات حضور مندوبي الأندية المحترفة.

- إجراء عملية الاقتراع عبر صندوق زجاجي ضماناً للشفافية.

- في حالة تساوي عضوين في عدد الأصوات سيتم إجراء جولة إعادة بقاعدة «50+1».

- لا يحق لأي مرشح من الأعضاء الخمسة أن يعترض على نتائج الانتخابات أو الطعن على النتائج.

«تقرير الإنجازات 2016-2020»

أصدرت رابطة المحترفين كتيباً تحت عنوان «تقرير الإنجازات 2016-2020»، وذلك على هامش انتخابات الرابطة المقررة إقامتها اليوم. وتضمن الكتيب مسيرة الرابطة منذ تأسيسها في 2008، وافتتاحية بقلم رئيس الرابطة عبدالله الجنيبي، سلّط فيها الضوء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الأخيرة، بدعم من القيادة الرشيدة، والدور الذي لعبته أطراف منظومة الاحتراف من رابطة، اتحاد كرة القدم، أندية، شركاء، إعلام وجماهير. كما يوضح تقرير الإنجازات ما تم تحقيقه في جميع المجالات، من خلال سبعة محاور، شملت: المحور التجاري، الفني والاحتراف، التسويقي، التغطية الإعلامية والبث التلفزيوني، الخدمات الذكية، التراخيص والمشاريع التطويرية، ثم التميز المؤسسي.

شروط الانتخاب

- ألا يقل عمر المترشح عن 30 عاماً ولا يزيد عgn 61 عاماً.

- أن يكون من الشخصيات العاملة في مجال كرة القدم.

- ألا يجمع المترشح بين العمل في الرابطة وأي جهة رياضية أخرى.

- أن يكون الأعضاء كافة، بمن فيهم الرئيس ونائبه، مفرغين تماماً لإدارة رابطة المحترفين.