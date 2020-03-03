اتحاد الكرة يضع خطة للمحافظة على سلامة اللاعبين تحسباً للتطورات الصحية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضعت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خطة متكاملة تحسباً للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة وقارة آسيا للمحافظة على سلامة اللاعبين والإداريين والجمهور، والتواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حول موضوع تعديل روزنامة دوري أبطال آسيا للأندية، ودراسة الأفكار المقترحة خلال الاجتماع الطارئ المرتقب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دبي السبت المقبل، مع اتحادات كرة القدم، وروابط كرة القدم في غرب آسيا.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، معتبراً سموه أن هذ الفوز إنجاز يسعد كل إماراتي.

واطلعت اللجنة أيضاً خلال اجتماعها على كل ما يتعلق ببرنامج إعداد المنتخب الوطني لمباراتيه المرتقبتين أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، كما تمت الموافقة أيضاً على المشاركة ببطولة غرب آسيا لمنتخب تحت 23 سنة لمواليد 99 بنظامها الجديد، إذ ستقام بنظام الذهاب والإياب خلال أيام الفيفا بدور المجموعات للبطولة، وذك خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، فيما سيقام نصف النهائي ونهائي البطولة بنظام التجمع في مارس 2021.

واطلع المجلس على التقريرين الفني والإداري الخاص بمشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي أقيمت أخيراً في السعودية.