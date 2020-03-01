فريق علياء يحجز مقعده في نصف نهائي كأس دبي الذهبي للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حجز فريق الشيخة علياء المقعد الثالث في الدور نصف النهائي لبطولة كأس دبي الذهبي للبولو، عقب فوزه على فريق الحبتور بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف، في البطولة التي تحمل اسمها الجديد «بطولة بنك ستاندر تشارترد الذهبي للبولو 2020»، التي تحظى برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وبدعم مجلس دبي الرياضي، والمقامة على أرض ملاعب نادي الحبتور للبولو، وتمتد حتى السادس من شهر مارس الجاري.

وبهذا الفوز يكون فريق الشيخة علياء قد التحق بفريقي الشيخة ميثاء بنت محمد، وغنتوت، ويبقى المقعد الرابع لدور نصف نهائي البطولة.

وخاض فريق الشيخة علياء وفريق الحبتور لقاءهما، أول من أمس، تحت شعار الفوز، خصوصاً أنه يمثل الفرصة الأخيرة، للبقاء بين الكبار في البطولة التي تصل جوائزها إلى 500 ألف درهم، والأعلى تصنيفاً، حيث يمتلك كل فريق 18 هانديكاب.

من جانبه، هنأ قائد فريق الحبتور، محمد الحبتور، فريق الشيخة علياء بالفوز، وأرجع الحبتور الخسارة لسوء الحظ الذي رافق مسيرة فريقه، نتيجة التسرع وعدم استغلال الفرص، إضافة إلى إهدار العديد من ضربات الجزاء.