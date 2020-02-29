تيباس يعارض منع إجراء مباريات خارج إسبانيا

المصدر: مدريد - الإمارات اليوم

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، أمس، أنه لن يبقى «ساكناً»، في مواجهة معارضة لجنة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خوض مباريات من البطولات المحلية خارج البلاد.

وقال تيباس: «إنها مجرد لجنة، لايزال يتعين عليهم المرور بمراحل مختلفة. لكننا لن نبقى ساكنين».

ولفت تيباس إلى أنه قوبل بـ«سوء» معارضة لجنة «الشركاء» في «الفيفا»، التي أكدت، أول من أمس، موقف الاتحاد الدولي من محاولة إقامة مباريات من البطولة المحلية في الخارج.

وصادقت لجنة «الشركاء» في الفيفا على مبدأ «المباريات والمسابقات ذات النطاق الدولي»، فإنه «يجب أن تقام المباريات الوطنية الرسمية على أراضي الاتحاد نفسه».

واعتبر تيباس أن «ما يجب القيام به هو تنظيم إقامتها (المباريات) بعدد من الأوقات في السنة، حيث يمكن خوض هذه البطولات الوطنية، على سبيل المثال، في الأسبوع الأخير من يناير بالولايات المتحدة الأميركية، أو السعودية، أو في أي مكان... لِمَ لا؟».