«الإمارات» أولاً في الطواف

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أهدى السلوفيني، تادي بوغاتشار، فريق الإمارات لقب المرحلة الخامسة من طواف الإمارات الدولي، أمس، بمدينة العين، في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من نجوم الدراجات على مستوى العالم، يمثلون 20 فريقاً محترفاً من خمس قارات.

وتوّج الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الدراج السلوفيني بلقب المرحلة الخامسة، بعدما قطع دراج فريق الإمارات الشاب مسافة السباق، البالغة 162 كلم، في زمن قدره 3:48:53 ساعات، منهياً السباق في المركز الأول، بعد منافسة شرسة، بفارق سنتيمترات عن الكازاخستاني أليكسي لوتشينكو، دراج فريق أستانا برو، الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت في المركز الثالث. واحتفظ آدم ياتس بالقميص الأحمر، برعاية «طيران الإمارات»، لمتصدر السباق، عقب نهاية المرحلة الخامسة، محافظاً على صدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 20:35.04 ساعة، بفارق 1:01 دقيقة عن بوغاتشار دراج فريق الإمارات الثاني في الترتيب، و1:33 دقيقة عن أليكسي لوتشينكو، كما احتفظ الأسترالي إيوان كاليب، دراج فريق لوتو سودال، على القميص الأخضر برعاية «مبادلة»، المخصص لمتصدر السباق بالنقاط بـ43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السلوفيني فيلكو ستونيتش، دراج فريق فيني زابيو الإيطالي، الذي حافظ على القميص الأسود برعاية «طيران أبوظبي»، المخصص لمتصدر السرعة المتوسطة بـ42 نقطة، بينما احتفظ تادي بوغاتشار بالقميص الأبيض برعاية «نخيل»، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 سنة، بزمن قدره 20:36:05 ساعة.

وواصل فريق الإمارات تألقه في النسخة الثانية من طواف الإمارات الدولي، بعد فوزه بلقب المرحلة الخامسة.

الترتيب العام للطواف

1- البريطاني آدم ياتس 20:35:04 ساعة.

2- السلوفيني تادي بوغاتشار 20:36:05 ساعة.

3- الكازاخستاني أليكسي لوتشينكو 20:36:37 ساعة.

4- الفرنسي ديفيد جادو 20:36:52 ساعة.

5- البولندي رافال مايكا 20:37:15 ساعة.

نتائج المرحلة الخامسة

1- السلوفيني تادي بوغاتشار.

2- الكازاخستاني أليكسي لوتشينكو.

3- البريطاني آدم ياتس.

4- الفرنسي ديفيد جادو.

5- الروسي إلينور زاكارين.