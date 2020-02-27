ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى نصف نهائي «كأس ستاندرد تشارترد للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت الفارسة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات، إلى نصف نهائي «كأس ستاندرد تشارترد للبولو»، عقب الفوز على فريق الحبتور بنتيجة 13-12.

وكان فريق غنتوت قد حجز مقعده في دور نصف النهائي.

بادر «الحبتور» بالتقدم بهدف مبكر، وسرعان ما رد عليه فريق الإمارات بهدفين متتاليين، ليعود «الحبتور» بإحراز هدفين تباعاً منهياً الشوط الأول لمصلحته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم واصل الفريقان نشاطهما في الشوط الثاني، وأضاف كل منهما هدفين، وحافظ فريق الحبتور على تقدمه في الشوط الثالث بعد أن أضاف ثلاثية. في المقابل، أحرز هداف الإمارات والمباراة تومي ثلاثية باقتدار، لتصبح النتيجة 8-7.

وشهد الشوط الرابع أول تقدم لفريق الإمارات، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف مقابل تسعة للحبتور، ولعبت الثواني الأخيرة من الشوطين الرابع والخامس دور الحسم والترجيح لفريق الإمارات وقادته الى فوز صعب بنتيجة 13-12.