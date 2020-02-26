600 متطوع في النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم مع برنامج المارشال الإماراتي لدعم تنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية بأكثر من 600 متطوع.

وتقام النسخة الأولى من الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية خلال الفترة الواقعة بين 19 و22 مارس المقبل في جامعة أبوظبي نيويورك.

وقال بيان صحافي: «تستعد أبوظبي لتنظيم الدورة الأولى من الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية، ويستدعي تنظيم الحدث الرياضي الهادف إلى دعم أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية وإبراز قدراتهم الكامنة ما يزيد على 600 متطوع في مجالات متعددة، تتضمن المسابقات الرياضية والفحوص الصحية ودعم الوفود والفعاليات غير الرياضية، ويحث الأولمبياد الخاص الإماراتي وبرنامج المارشال الإماراتي المتطوعين من مختلف الاختصاصات وعموم فئات المجتمع من الذين يتمتعون بشخصية إيجابية ورغبة في مساعدة الآخرين، بالإضافة إلى أصحاب الهمم، وممن يمتلكون مهارات متخصصة على التسجيل والتطوع لدعم هذا الحدث المهم».

وجاء في البيان: «يعد المارشال الإماراتي برنامجاً تطوعياً رياضياً احترافياً، ويتولى البرنامج مهمة تدريب المتطوعين وإدارة مهماتهم وتحديد اختصاصات كل منهم خلال الحدث».

من جانبه أكد المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «نحن فخورون بهذه الشراكة المثمرة التي تجمعنا مع برنامج المارشال الإماراتي الرائد من خلال منصة مؤسسة الإمارات التطوعية الرسمية ومساهمتهما في نجاح هذا الحدث الوطني، وتمكين المتطوعين لدعم الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، وسيشهد جميع المتطوعين خلال الحدث أهمية حركة الأولمبياد الخاص فيما يساهمون في الجهود الرامية لبناء مجتمع متكاتف في دولة الإمارات يحقق الدمج والتضامن بين مختلف فئاته».