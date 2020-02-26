طبيب سوري يتطوّع للعمل في «تنس دبي» منذ 27 عاماً

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الطبيب السوري، أيمن الجندي (66 عاماً)، عن أنه مولع بمتابعة رياضة التنس، وأن ذلك جعله يتطوع للعمل في بطولات دبي للتنس منذ 27 عاماً، وبشكل سنوي، حيث يعمل في الجهاز الطبي ضمن الطواقم الإدارية.

وقال الجندي، الذي يعمل جراحاً، لـ«الإمارات اليوم»: «الشغف في عالم التنس يعود لممارستي هذه الرياضة كهواية، عند الشروع في مزاولة مهنة الطب هنا في الإمارات، ما قادني إلى الانخراط في بطولات تنس دبي منذ انطلاقتها، حيث أتوقف عن عملي الاعتيادي طبيب جراح للأطفال، للتفرغ للعمل التطوعي مع بطولة دبي، على مدى أسبوعين المخصصين لبطولتَي السيدات والرجال سنوياً.

وأوضح: «بدأ حبي لرياضة التنس في ثمانينات القرن الماضي، حين كنت أعمل بمستشفى راشد في دبي، وسرعان ما قمت برفقة زملائي بتأسيس فريق للأطباء بالمشفى، بهدف المشاركة في بطولات الشركات والمؤسسات، حتى جاء عام 1993 مع انطلاق النسخة الأولى من بطولات دبي، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أحرص على ربط إجازتي السنوية بمدة إقامة البطولة، بهدف العمل ضمن كوادرها متطوعاً».

وأضاف: «عاصرت على مدى 27 عاماً الكثير من نجوم الكرة الصفراء، إلا أن أكثر الأحداث الطريفة التي لا تفارقني، اضطراري في نسخة 2010 إلى تمديد إجازتي ليوم إضافي، بعد أن اضطرت اللجنة المنظمة حينها إلى تمديد البطولة عقب توقف المباراة النهائية التي جمعت، وقتها، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي ميخائيل يوجني، جراء الأمطار الغزيرة، وترحيلها إلى اليوم التالي، خصوصاً أن هذه الخطوة صبت في مصلحة ديوكوفيتش، حيث قلب تأخره إلى حصد لقبه الرابع والأخير له في البطولة».

واختتم: «رغم بلوغي 66 عاماً، إلا أن شغفي بهذه الرياضة لم يتوقف، بل إنه انتقل إلى ابني وابنتي اللذين شاركا في البطولة كجامعَي كرات في الصغر، قبل أن يبتعدا عنها جراء الانشغال بالدراسة ثم العمل».

ديوكوفيتش في مباراة ردّ الاعتبار أمام كولشرايبر

يستعد المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الساعي لتحقيق لقبه الخامس، لمواجهة رد الاعتبار، اليوم، أمام الألماني فليب كولشرايبر، المصنف 81 على العالم، وذلك بعد أن خسر من اللاعب نفسه في بطولة إنديانا الأميركية، الصيف الماضي.

وقال ديوكوفيتش في تصريح صحافي: «عليّ الحذر مما يخبئه الألماني كولشرايبر، الذي سبق أن فاز علي الصيف الماضي».

وعن اصطحاب ابنه إلى مدرجات البطولة، قال: «كنت حريصاً على اصطحابه إلى هنا، ليرى السبب الحقيقي وراء غياب أبيه المستمر، وحضوره في لقاء التونسي مالك الجزيري منحني مزيداً من الحافز».

الفرنسي بيير يتخلص من عقدة الكرواتي سيلش

تخلص الفرنسي، بينوار بيير، المصنف 21 عالمياً، أخيراً، من العقدة التي رافقته منذ عام 2016، جراء الخسارة المستمرة في المواجهات أمام الكرواتي مارين سيليتش، بعد أن نجح، أمس، في الفوز عليه بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة (4-6 و7-5 و7-6)، في ختام الدور الأول.

وبانتصاره ضرب الفرنسي بيير موعداً، في الثانية ظهر اليوم، مع مواطنه ريتشارد غاسكيت في افتتاح دور الـ16، بعد فوز الأخير على الجنوب إفريقي لويد هاريس (6-4 و7-5).