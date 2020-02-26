اليعقوبي: تقييم شامل للاعبي منتخب الشباب بعد الخروج من كأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني للشباب، مواليد 2001، للمشاركة في النسخة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات الشباب، المقررة في العاصمة الأردنية عمان، من 17 إلى 25 مارس المقبل، بمشاركة ستة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث أوقعت القرعة، التي سُحبت الأسبوع الماضي، الأبيض في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية البحرين ولبنان والسعودية.

ويستهل المنتخب مبارياته في البطولة بمواجهة العراق 17 مارس المقبل، فيما يواجه منتخب فلسطين 21 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب أنهى مشاركته في بطولة كأس العرب للشباب، التي تستضيفها السعودية، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط من تعادل سلبي أمام السنغال، وخسارة أمام ليبيا بهدفين لهدف، وفوز على السودان بهدفين دون مقابل.

من جهته، أكد مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، في بيان صحافي، أن الطموحات كبيرة في تخطي حاجز الدور الأول للبطولة، إلا أن الحظ لم يحالف اللاعبين الذين قدموا مستوى جيداً ومتصاعداً خلال المباريات الثلاث، مشيراً إلى أن الجهاز الفني، بقيادة اليوناني نيكولاوس، الذي تسلم مهام تدريب المنتخب قبل فترة قصيرة من البطولة، خرج بفوائد عدة، منها إكساب اللاعبين المزيد من الاحتكاك والخبرات الدولية باللعب أمام منتخبات عربية وإفريقية، والتعرف إلى إمكانات اللاعبين أكثر.

وأضاف اليعقوبي أن الجهاز الفني سيقوم بعملية تقييم شاملة للاعبين الذين شاركوا في البطولة، إلى جانب إمكانية ضم عناصر جديدة للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي يسعى خلالها المنتخب إلى المنافسة على اللقب، بعد أن حلّ وصيفاً في النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين العام المنصرم.