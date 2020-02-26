«حافلة متنقلة» لفحص المنشطات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الإماراتية لفحص المنشطات عن إطلاق خدمة «الحافلة المتنقلة» لفحص المنشطات، بدءاً من اليوم، في منطقة سيتي ووك بدبي، على هامش طواف الإمارات 2020، الذي تجرى مرحلته الرابعة اليوم.

ولا يختص عمل الحافلة فقط على فحص المنشطات، بل ستكون بمثابة وحدة تثقيفية متنقلة لتقديم التوعية المطلوبة للرياضيين حول مضار المنشطات وكيفية مكافحتها، بجانب تقديم المعلومات الخاصة بحقوق الرياضيين وخطوات الفحص.

وتعدّ «الحافلة المتنقلة» ضمن الخطط التطويرية للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة على أرض الواقع، لخدمة الرياضيين والبطولات التي تستضيفها الإمارات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، الدكتورة ريما الحوسني، في تصريح صحافي: «الحافلة عبارة عن غرفة مرتبة حسب المعايير الدولية الخاصة بفحص المنشطات، لضمان أداء فحص المنشطات للرياضيين على أكمل صورة، وفي خصوصية عالية للرياضيين». وأشارت إلى أن «الحافلة المتنقلة» تنهي بعد الصعوبات التي تواجههم عند بعض الأندية التي لا تملك غرف خاصة لفحص المنشطات.