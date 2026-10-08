«طرق دبي» تناقش مقترحات مرتادي وسائل النقل العام

نظّم مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي جلسة حوارية في محطة الغبيبة للحافلات، بمشاركة مجموعة من مستخدمي الحافلات والنقل البحري ومترو دبي، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتطلّعاتهم المستقبلية.

وجرى خلال الجلسة التعريف بأبرز الخدمات والمبادرات وقنوات التواصل والتطبيقات الإلكترونية، لإشراكهم في تطويرها.

وناقش المجلس، خلال اللقاء، مقترحات مرتبطة بخدمات الحافلات والنقل البحري، من أبرزها: زيادة عدد الرحلات والحافلات على بعض الخطوط ذات الطلب المرتفع، وزيادة محطات انتظار الحافلات المكيّفة، وتنويع خيارات استخدام بطاقات «نول»، إلى جانب دراسة تمديد ساعات تشغيل مترو دبي، وزيادة رحلات النقل البحري، وإطلاق خطوط وخدمات جديدة.

وعبر المتعاملون عن تقديرهم لتنظيم المجلس الحواري، والتواصل المباشر مع مسؤولي الهيئة، من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسات والقطاعات المعنيّة، مثمنين الحرص على سماعهم وإشراكهم في تطوير الخدمات وتجربة التنقل في دبي.

وجاء تنظيم الجلسة في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل مع مستخدمي وسائل النقل العام، والاستماع إلى آرائهم وتطلّعاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، للعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة، وتاليا الارتقاء بتجربة المتعاملين.