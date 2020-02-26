الاحتراف الخارجي الحل الأمثل لاستعادة بريق كرة الإمارات

المصدر: منصور السندي - دبي

اعتبر رياضيون أن فتح الباب أمام احتراف لاعبي الإمارات في الخارج، من شأنه أن يكون «الحل الأمثل لاستعادة كرة الإمارات بريقها»، بعد التراجع الكبير في نتائج الأندية والمنتخبات في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الخطوة رغم صعوبتها، فإنها قابلة للتحقيق، مستشهدين بما حصل مع سبعة لاعبين سعوديين حين احترفوا قبل سنتين في الدوري الإسباني.

وثمّنوا كذلك في حديث لـ«الإمارات اليوم»، الخطوة التي قام بها مجلس الشارقة الرياضي، بالتنسيق مع ناديي الشارقة واتحاد كلباء، باحتراف اللاعبين مايد محسن مصبح وأحمد النقبي في نادي ليغانيس الإسباني.

وقالوا إنه رغم مرور نحو 11 سنة على انطلاق دوري الخليج العربي، فإن المستوى الفني للعبة لم يتطور كثيراً، واعتبروا أن مثل هذه الخطوة في حال تم تبنيها من جهات كبيرة ورسمية، على غرار اتحاد الكرة والمجالس الرياضية والهيئة العامة للرياضة، من شأنها أن تطور من مستوى اللاعبين الإماراتيين، ومعهم الأندية والمنتخبات، قائلين إنه يجب النظر إلى الأمر كـ«مشروع رياضي وطني».

وشهدت كرة الإمارات في فترات سابقة محاولات احترافية محدودة لبعض اللاعبين في دوريات خارجية، آخرهم احتراف لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن في الهلال السعودي، وقبله لاعب الوحدة حمدان الكمالي في أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي السابق، علي إبراهيم إن «هذا الأمر في حال حدث فسيعود بالنفع على اللاعب وناديه والمنتخبات، وإنها ليست مسؤولية اتحاد الكرة فقط، وإنما تشمل كذلك رغبة اللاعب وناديه، بجانب وجود فرص حقيقية في الخارج».

وتابع: «احتراف اللاعبين في الخارج أمر ليس سهلاً، خصوصاً أن معظم لاعبينا حالياً غير محترفين بنسبة 100%، فبعضهم يعمل في وظائف أخرى غير كرة القدم، والأمر يحتاج إلى تنسيق تام بين المنظومات المختلفة».

من جانبه، شدد أمين السر المساعد السابق في اتحاد الكرة، عمران عبدالله، على أهمية توقيع اتفاقية في هذا الخصوص مع اتحادات وأندية في أوروبا وغيرها، بما يتيح للاعبين الاحتراف الخارجي لتطوير مستواهم الفني، والتعود على حياة الاحتراف بكل تفاصيلها. وقال: «الاحتراف سيكسبهم مزيداً من الخبرات والتجارب في كرة القدم، وسيكون مردوده جيداً على المنظومة الكروية كلها لدينا».

من جانبه، دعا عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، حسن طالب، إلى دعم هذه المبادرة، والسماح للاعبي الفريق الأول بالاحتراف في دوريات خارجية، لما له من فوائد كبيرة على الجميع.

وأضاف: «رغم السنوات الطويلة منذ بدء تطبيق الاحتراف، فإن كرة الإمارات لم تتطور فنياً، كما أن نتائج المنتخبات ليست في مستوى الطموح». وأوضح: «رغم أن الأندية تفكر في مصلحتها، فإنه حان الوقت لكي يضع الجميع مصلحة كرة الإمارات في المقدمة، خصوصاً أن في الدوري عدداً من اللاعبين بإمكانهم الاحتراف في دوريات خارجية».

وأكمل: «طالما توافرت فرصة الاحتراف لبعض اللاعبين، فلماذا لا نستفيد من هذه الفرص؟!».

الفلاحي: نعاني بسبب غياب التخطيط السليم

قال المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، سلطان الفلاحي، إن «الاهتمام بالتأسيس الصحيح للاعبين، من خلال الاكاديميات ومدارس الكرة، كفيل بتطوير كرة الإمارات للأفضل».

وتابع: «نعاني بسبب غياب التخطيط السليم، فنحن لا نهتم بقطاع الناشئي، ولا نوفر الأموال اللازمة لدعمه». وعن احتراف اللاعبين في الخارج قال: «من الصعب إقناع لاعب يحصل على مليون و200 ألف درهم شهرياً بالتخلي عن ذلك مقابل الاحتراف في دوري أجنبي مقابل راتب قد يراوح بين 150 و200 ألف دولار سنوياً».

تجارب محدودة للغاية لاحتراف لاعبي الإمارات في دوريات خارجية، اقتصرت على عموري مع الهلال السعودي، وحمدان الكمالي مع ليون الفرنسي.

الرياضيون يعتبرون أن التنسيق بين اتحاد الكرة والمجالس الرياضية و«الهيئة» والأندية، من شأنه إنجاح الفكرة.