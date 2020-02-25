أبيض الناشئين يكسب البحرين ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 على نظيره البحريني 2-1، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في المهرجان الخليجي، الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل.

وسجل هدفي المنتخب كل من وليد مال الله وعلي جمال الخزيمي.

ويلتقي المنتخبان مجدداً الأربعاء المقبل في المباراة الودية الثانية في اليوم الختامي للمعسكر.

وتضم قائمة المنتخب في معسكر البحرين 22 لاعباً هم: عبدالرحمن التميمي، زايد المهري، نهيان عمران (بني ياس)، حمد المنهالي، ناصر المرزوقي، عمر الجنيبي، وليد مال الله (الجزيرة)، محمد جمعة (رأس الخيمة)، سعيد عامر، عبدالله البلوشي، هلال أحمد (الشارقة)، أحمد بن كته، غيث المشرخ، سيف محمد بن خائف، علي جابر صياح (شباب الأهلي)، راشد الشامسي (عجمان)، علي الخزيمي، خليفة الظنحاني (العروبة) إبراهيم جاسم، سهيل خالد (النصر)، مايد البلوشي، حسين لنجاوي (الوصل).