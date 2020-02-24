4 ثوانٍ تمنح الألماني أكرمان لقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ظفر درّاج فريق بورا، الألماني باسكال أكرمان، بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات «واحة دبي للسيليكون»، الذي انطلق، أمس، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 درّاجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من خمس قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كيلومتراً.

ونجح باسكال أكرمان في قطع مسافة السباق البالغة 148 كلم بزمن قدره 3:29:09 ساعات، متفوقاً على الأسترالي كاليب أيوان، درّاج فريق لوتو البلجيكي، الذي جاء في المركز الثاني بزمن 3:29:13 ساعات.

وحصل باسكال أكرمان على القميص الأحمر المتصدر للسباق، الذي ترعاه «طيران الإمارات»، كما حصل الدرّاج ذاته على القميص الأخضر متصدر السباق بالنقاط برعاية «مبادلة»، فيما حصل درّاج فريق فيني زابو الإيطالي، الصربي فيليكو ستوينيتش، على القميص الأسود المخصص للسرعة برعاية «طيران أبوظبي»، كما حصل الدرّاج ذاته على القميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية «نخيل».

حضر مراسم التتويج عند خط النهاية في منطقة السيليكون كل من: أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، عارف العواني، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدرّاجات، أسامة الشعفار، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي في واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، وممثلي الشركات الراعية.

وأكد الدرّاج الألماني باسكال أكريمان أن «الفوز بالمرحلة الأولى من طواف الامارات سيكون دافعاً كبيراً للمنافسة في المراحل المقبلة، التي يتوقع أن تكون أكثر صعوبة».

وقال في تصريحات عقب تتويجه بلقب المرحلة الأولى: «سأعمل على تقديم أفضل ما لدي للاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى»، وأضاف: «اعتمدت في الأمتار الأخيرة على زملائي، فالجميع كان قوياً ورائعاً وكانت المنافسة على أشدها».

وتابع: «كانت بداية المرحلة الأولى صعبة للغاية، وازدادت الصعوبة بالأمتار الأخير، في ظل احتدام المنافسة، ومن المهم أن أشير إلى روعة الطرق التي ساعدت الدرّاجين على تقديم أفضل ما لديهم من مستويات، مستوى الطرق هنا في دبي أفضل بكثير من أماكن أخرى تقام فيها سباقات عالمية».

وكان باسكال أكريمان قد بدأ ركوب الدرّاجات في سن مبكرة وتحديداً في السادسة من عمره، حقق نجاحاً مبكراً، ففي عام 2016 اصطف أمام العديد من أفضل النجوم، وحصل على المركز الثالث في سباق مونستر، وعندما وصل إلى صفوف المحترفين، أظهر قدرة كبيرة بحصوله على المركز الرابع في بطولة أوروبا في الدنمارك، وأصبح باسكال أنجح متسابقي الدرّاجات في ألمانيا، حينما حقق انتصارات عالمية خلال تسعة مواسم، ستة منها في الجولة العالمية، وكان آخرها سباق إسبانيا الدولي الشهر الماضي.

ونال باسكال جائزة الكلاسيكية الألمانية، وحصل على مرحلتين في سباق غراند تور، ليصبح أول متسابق ألماني في تاريخ السباق يفوز بتصنيف النقاط.

3:29:09

ساعات الزمن الذي قطعه الألماني باسكال أكرمان لقطع مسافة 148 كلم في المرحلة الأولى للطواف.

تقديم الفرق في حفل مبهر

أقامت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات، أول من أمس، حفلاً مبهراً لتقديم الفرق المشاركة في النسخة الثانية بفندق وستن الميناء السياحي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، عارف العواني.

وتم تقديم الفرق بالزي الرسمي لها وبطريقة مبتكرة على المسرح واستعراض المسارات الجديدة، بعد التعديلات الأخيرة التي شملتها. وتشهد النسخة الثانية لطواف الإمارات، التي تمتد لمسافة 1120 كم، مشاركة 140 درّاجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من خمس قارات.

طواف الإمارات يدخل مرحلة حتا

يتجه الطواف اليوم إلى المرحلة الثانية «حتا - سد حتا» لمسافة 168 كم، التي تنطلق من جبال الحجر من حتا بجوار القرية التراثية، ويمر المسار عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموجاتها المتواصلة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة يلتف المسار عائداً نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي وينعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا.

كريس فروم يستمتع بشمس دبي

استغل عدد من الدرّاجين الأيام القليلة التي سبقت انطلاقة طواف الإمارات للتدريب في مضمار القدرة للدرّاجات الهوائية، الواجهة الأولى لممارسة هذه الرياضة في دبي، من بينهم عضو فريق أيوس، البريطاني كريس فروم، الذي نشر صوراً له على حسابه عبر «تويتر» وهو يتدرب في هذه المنطقة ويستمتع بأشعة الشمس الدافئة، معلقاً عليها: «الخروج في رحلة سهلة قبل طواف الإمارات».

وعبّر فروم قبل انطلاق السباق عن سعادته بوجوده في الإمارات للمشاركة في السباق للمرة الأولى، وقال في تصريحات صحافية: «تمنيت المشاركة في النسخة الماضية، لكن لم أستطع ذلك، بعد حادث السقوط يونيو الماضي، ابتعدت عن السباقات منذ ثمانية أشهر، وأنا سعيد جداً بالعودة ووجودي هنا، وأتمنى أن أكون على المستوى السابق، بالتأكيد لن أفوز خلال هذا الأسبوع، لقد مررت بفترة صعبة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهدفي تحقيق بداية مبكرة في الموسم الحالي، وسعيد للغاية بحصولي على فرصة أخرى للعودة إلى المضمار».

ويعدّ فروم أحد أبرز الدرّاجين في العالم، وهو من مواليد 1985 في كينيا، وسبق أن توّج بالعديد من الطوافات الكبرى، مثل فيولتا في إسبانيا 2011 و2017 وطواف فرنسا 2013 و2015 و2016 و2017 وجيرو دي إيطاليا 2018.

3 مواطنين ضمن لجنة التحكيم

تتشكل لجنة تحكيم النسخة الثانية لطواف الإمارات من 10 حكام، بينهم ثلاثة مواطنين هم: عبدالله الحوسني، وعلي سيف اليعربي، وسيف الشرقي، وثلاثة حكام من الاتحاد الدولي، وأربعة حكام من إيطاليا.

وقال الحكم الإماراتي عبدالله الحوسني: «إن مشاركة الحكام المحليين ضمن لجنة تحكيم الطواف يسهم في تطوير إمكاناتهم، وكسب المزيد من الخبرة، خصوصاً أن طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ومن الصعب الحصول على فرصة مماثلة لتحكيم سباق من هذا الحجم»، وأضاف: «مكاسب الطواف عديدة بالنسبة للحكام، وكذلك للعبة نفسها من ناحية الترويج ونشرها بين مختلف فئات المجتمع».

وتابع: «التعاون مع حكام كبار ودرّاجين محترفين، من ضمنهم أبطال العالم وأصحاب ألقاب دولية عديدة، يساعدنا على كسب الخبرة ومتابعة التطورات التي تشهدها اللعبة».

وأوضح الحوسني أن «الحكم الإماراتي بفضل كفاءته نجح في كسب ثقة لجنة التحكيم، موجهاً الشكر إلى اتحاد الدرّاجات واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة للحكام المحليين للمشاركة في تحكيم هذا الطواف العالمي».