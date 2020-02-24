رابطة المحترفين تدرس تخصيص حوافز مالية لدعم الأندية «آسيوياً»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أكد المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، وليد الحوسني، أن هناك عدة مقترحات تدرس حالياً لتعزيز مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وتحفيزها على تحقيق النتائج المطلوبة، للحفاظ على تصنيف دوري الخليج العربي.

وكان تصنيف دوري الخليج العربي لكرة القدم، تراجعاً مركزاً واحداً في الإحصاء الصادر عن الاتحاد الآسيوي عن تصنيف الجاري، بحلوله في المركز التاسع، لضعف نتائج الأندية في البطولة القارية.

ويقضي التصنيف الذي يستند عليه الاتحاد الآسيوي إلى منح الدوريات 90% من عدد النقاط على ضوء نتائج الأندية في دوري الأبطال، و10% فقط لنتائج المنتخبات الوطنية.

وقال وليد الحوسني لـ «الإمارات اليوم»: «الرابطة تقوم حاليا بدراسة العديد من المقترحات لدعم الأندية آسيوياً، ومن بين تلك المقترحات التي مازالت تحت الدراسة تخصيص حوافز مالية للأندية لمساعدتها على تحقيق النتائج التي تعيد لدوري الخليج العربي مكانته السابقة كمتصدر لترتيب أفضل الدوريات في آسيا».

وأضاف: «حتى الأن لم ننتهي من دراسة المقترحات من جوانبها كافة، والأمور مازالت تحت الدراسة وبمجرد وضع التصور للمقترحات سيتم عرضها على مجلس إدارة الرابطة عقب تشكيله في الانتخابات التي ستجرى في التاسع من مارس المقبل».

وأوضح: «قد توافق الرابطة على اقتراح دعم الأندية الإماراتية المشاركة في آسيا وقد ترفضه، وهذا أمر عائد للمجلس الجديد ولكن لابد من أن نقدم مقترحات ونتائج الدراسة الخاصة على أي مقترح يخص المسابقات المحلية وما يتعلق بالأندية المحلية ثم يبقى بعد ذلك القرار الأخير لمجلس إدارة الرابطة».

وحول الطريقة التي سيتم بها دعم الأندية مالياً وهل ستكون على حساب المخصصات المتعلقة بباق الأندية الأخرى، أوضح وليد الحوسني: «كما قلت سابقاً التصور حتى الأن لم يتم الانتهاء منه لكنها مجرد مقترح لم يرتقي لحد التنفيذ للحديث عن مدي استفادة أندية دون أخرى، هناك اجتماعات بالتأكد ستجرى مع الأندية في هذا الخصوص، ولكن أعيد وأكرر على تلك الجزئية تحديداً أنه لازال مقترحاً ولا نريد من أحد أن يعتبره قراراً إلا بعد أن يتم التصديق عليه من مجلس إدارة الرابطة الجديد».

وحث المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، الأندية الأربع المشاركة في دوري أبطال آسيا على عدم التفريط في أي نقطة، حتى لو كان أحدهم قد فقد حظوظه في التأهل للدور الثاني.

قائلاً: «كل نقطة سنحصل عليها ستعزز من تصنيف دورينا آسيوياً ونأمل أن تضع كل أنديتنا هذه المساءلة في حساباتها بالبطولة».

وحصلت الأندية الأربعة المشاركة في البطولة القارية على خمس نقاط فقط من إجمالي 24 نقطة، بعد مرور جولتين من دور المجموعات، بعدما تعادل الوحدة على أرضه مع الأهلي السعودي، وفاز خارج أرضه على الشرطة العراقي، وحصل الشارقة على نقطة واحدة من التعادل مع بيروزي، والخسارة من التعاون السعودي،

وخسر شباب الأهلي أمام باختاكور الأوزبكي، والهلال السعودي، وكذلك خسر العين أمام سيبهان والنصر السعودي.

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نقاط فقط حصلت عليها أربعة فرق إماراتية، من إجمالي 24 نقطة، في أول جولتين بدوري أبطال آسيا.