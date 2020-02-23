رابطة المحترفين تطلق «منصة الابتكار - تحدي الجامعات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت رابطة المحترفين مشروعها الجديد «منصة الابتكار - تحدي الجامعات 2020» في مركز الشباب - أبوظبي، بحضور رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، والمدير التنفيذي وليد الحوسني، ولاعبي فريقي الظفرة والوحدة، وممثلي الجامعات المشاركة: جامعة زايد، جامعة خليفة، الجامعة الأميركية في الشارقة، الجامعة الأميركية في الإمارات، وممثلي ناديي الجزيرة وبني ياس، ومديري الإدارات في الرابطة.

وقال بيان صحافي: «افتتح الحدث بكلمة ألقاها رئيس الرابطة عبدالله ناصر الجنيبي، أكد فيها أن الإبداع والابتكار لا سقف لهما، بل يكفي أن يكون الشخص طموحاً وواثقاً بقدراته ليفيد المجتمع بأفكاره، ودعاهم إلى طرح كل مقترحاتهم». وجاء في البيان: «تعرف المشاركون في تحدي الجامعات إلى البرنامج الزمني للمشروع، حيث يتعين على كل جامعة ترشيح 10 مشاركين موزعين على مجموعات من 2 إلى 5 مشاركين، على أن تحضر كل مجموعة مباراة واحدة على الأقل من مباريات دوري الخليج العربي في ناديهم المفضل للتعرف عن قرب إلى تجربة المشجع. وفي الفترة من 23 فبراير إلى 16 مارس سيكون بإمكان الطلبة المشاركين في المشروع الاجتماع بممثلي رابطة المحترفين للحصول على المعلومات التي قد يحتاجونها قبل تقديم العرض يوم 17 مارس المقبل، وسيتم تقديمه بشكل نهائي في 22 مارس من خلال جلسة حوارية، وستحصل أفضل ثلاثة مشاريع على الجائزة الذهبية والفضية والبرونزية».