اشتراك مجاني لطلاب الجامعات في الإمارات للاستفادة من «جيمني»

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع «Google»، إتاحة مجموعة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات، ضمن خطة «Google AI Plus» مجاناً لمدة عام، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديمية، وتعزيز قدراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث والإبداع.

وتأتي الخطوة في إطار جهود حكومة الإمارات الرامية إلى تمكين الطلبة بالمهارات والأدوات الرقمية الحديثة، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومسؤولة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة لمتطلبات المستقبل.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية تضع الإنسان في قلب مسيرتها نحو المستقبل، عبر الاستثمار المستدام في تمكين الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات والفرص التي تعزز جاهزيتها للإسهام في مسيرة التنمية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وصناعته.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء فهم أعمق لكيفية توظيفها بمسؤولية في التعلم والبحث، مؤكداً أن تمكين الطلبة من أحدث النماذج والأدوات، وتطوير مهاراتهم في استخدامها، يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستكشاف والابتكار، ويمنحهم القدرة على توسيع آفاق المعرفة وابتكار حلول جديدة، ويعزز دورهم في تصميم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

وتوفر خطة «Google AI Plus» للطلبة إمكانية الاستفادة من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تدعم الدراسة والبحث وإنتاج المحتوى، بما يشمل تطبيق «جيمني» وتقنيات البحث المتقدم، إلى جانب أدوات تساعد على تنظيم المصادر والمعلومات، وتلخيص المواد والمراجع الدراسية وإعداد الأبحاث، ويمكن التسجيل عبر الرابط مباشرة google/studentoffer26-uae.

كما تشمل المزايا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى «Gemini Notebook» التي تتيح للطلبة التعامل مع المواد والمصادر الأكاديمية، وإعداد الملخصات والاستفادة من المحتوى الصوتي التفاعلي، إلى جانب توفير سعة تخزينية تبلغ 400 غيغابايت. وضمن التعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي و«Google»، سيتم تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية الافتراضية والحضورية لطلبة الجامعات، بهدف تطوير مهاراتهم في استخدام «Gemini» و«Gemini Notebook» والاستفادة منهما في الدراسة والبحث واستكشاف المعلومات، مع تعزيز الممارسات المسؤولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتواصل دولة الإمارات، من خلال شراكاتها مع المؤسسات التكنولوجية العالمية، تعزيز منظومة متكاملة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير وتبني التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تمكين الأجيال الجديدة من الأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في اقتصاد المستقبل.

ويأتي توسيع البرنامج بعد الإقبال الذي شهدته المبادرة المخصصة لطلبة الجامعات العام الماضي، لتشمل هذا العام عدداً أكبر من الطلبة في المنطقة العربية بمزايا توفر تطبيق «Google Gemini» باللغة العربية، عبر نظامي «أندرويد» و«آي أو إس». ويتيح البرنامج لطلبة الجامعات المسجلين في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، التسجيل للاستفادة من الخطة مجاناً لمدة عام كامل، على أن يتم التسجيل قبل 31 ديسمبر المقبل، على الرابط: google/studentoffer26-uae.

ويأتي التعاون ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع» التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي و«Google» في عام 2024، والهادفة إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الأساسية في هذا المجال، ودعم الأبحاث ذات الصلة، وتطوير حلول وتطبيقات تسهم في خدمة مختلف فئات المجتمع.