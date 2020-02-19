اليبهوني: طواف الإمارات يسهم في انتشار رياضة الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكملت اللجنة العليا المنظمة لـ«طواف الإمارات 2020» الخاص بسباق الدراجات الهوائية للمحترفين كل الاستعدادات لتنظيم الحدث الذي يقام في الفترة من 23 إلى 29 الجاري لمسافة أكثر من 1000 كم، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم العالم، يمثلون 20 فريقاً، بجانب مشاركة عدد كبير من الهواة.

من جانبه، أكد رئيس نادي أبوظبي للدراجات، مطر اليبهوني، في بيان صحافي: «الإمارات تتطلع إلى مزيد من النجاحات التي حصدتها النسخة الأولى من الحدث العالمي البارز في رياضة الدراجات الهوائية، بالاستعدادات المكثفة والاحترافية في النسخة الثانية من الطواف».

وأشار اليبهوني إلى الفوائد العديد التي يحققها الحدث العالمي بالدولة. وقال: «تنظيم طواف الإمارات يحقق مكتسبات ونجاحات عظيمة، ويسهم في انتشار وتطور رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، وزيادة عدد الفرق والممارسين من الهواة والمحترفين، إضافة إلى التفاعل المجتمعي بالرياضة، وينعكس إيجاباً على خطط وبرامج توسيع قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب».

وأكد اليبهوني أن استمرار طواف الإمارات يعزز المكانة والثقة التي تحظى بها الدولة لدى الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتواصل التعاون المشترك بين الطرفين، خصوصاً بعد أن أثبتت الكوادر الإماراتية قدرتها على تقديم عمل متميز خلال النسخة الأولى، التي حظيت بإشادات الاتحاد الدولي وكل الدراجين العالميين.

وأشار رئيس نادي أبوظبي للدراجات إلى أن مشاركة فريق الإمارات في الطواف بطموحات كبيرة تتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في النسخة الأولى، مشيراً إلى أن أبطال الدولة في قمة الجاهزية للمشاركة ومنافسة الفرق العالمية، وأضاف: «نأمل أن يقدم فريقنا المستوى المتوقع منه، وأن تكتمل النجاحات بالتنظيم المبهر المتوقع للحدث العالمي، وهو الشيء الذي يتحقق بتعاون الجميع، مع الحرص على إظهار الوجه الحضاري للدولة».