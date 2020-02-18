منتخب الشباب يفتتح مشاركته في كأس العرب بمواجهة السنغال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يفتتح المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 اليوم مشواره في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 الجاري إلى الخامس من مارس المقبل، إذ يلتقي السنغال في استاد الرياض عند السابعة مساءً.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، إذ يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السنغال والسودان وليبيا.

ويسعى الأبيض الشاب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة نحو المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني من البطولة.

وأكمل المنتخب تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية في الملعب الفرعي لاستاد الأمير محمد بن فهد، تحت قيادة اليوناني نيكولاوس وجهازه المساعد، بمشاركة كل اللاعبين الذين أدوا تدريباتهم بكل جدية وحماس.

وأكد مدرب الأبيض نيكولاوس أن المنتخب استعد بشكل جيد لهذه البطولة من خلال التجمعات الأسبوعية، وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت، كان الهدف منهما منح الفرصة أمام معظم اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

وقال نيكولاوس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة إن اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مستوى فني راقٍ، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار، مؤكداً أن المواجهة ستكون قوية، لأن المنافس يأتي من المدرسة الإفريقية التي تعتمد على القوية البدنية والمهارات الفردية.