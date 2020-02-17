الشارقة تستضيف مونديال الجامعات للقوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وقّعت جامعة الشارقة واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية اتفاقية استضافة إمارة الشارقة لمنافسات كأس العالم للجامعات للقوة البدنية، التي ستستضيفها القاعات الرياضية للجامعة في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للقوة البدنية.

جرى توقيع العقد بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير عام جامعة الشارقة الدكتور حميد النعيمي، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة الدكتور طارق بن خادم. بدوره، كشف المدير التنفيذي للبطولة، صلاح العامري، أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 72 جامعة من 38 دولة في العالم، إضافة إلى جامعات وكليات الدولة، وتتضمن ثمانية أوزان للرجال وسبعة أوزان للإناث.