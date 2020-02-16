حكم إماراتي يدير مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم ،الحكم الدولي أحمد عيسى درويش بإدارة مباراة منتخبي الجزائر ومصر التي ستقام يوم بعد غد الثلاثاء في استاد الأمير بن محمد بن فهد ضمن بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية لحساب المجموعة الثالثة.

وذكر اتحاد كرة القدم على صفحته عبر " توتير" أن طاقم التحكيم الإماراتي يضم إلى جانب أحمد عيسى درويش كلا من الحكمين الدوليين المساعدين الإماراتي علي النعيمي والمغربي هشام أيت عبو وكذلك الحكم المغربي زروق عادل حكما رابعا.

وكلف الاتحاد العربي لكرة القدم أيضا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، علي حمد بتقييم حكام مباراالإسماعيلي المصري والرجاء المغربي ضمن بطولة كأس محمد الساس للأندية الأبطال التي ستقام اليوم الأحد في مدينة الإسماعيلية.

وكان الاتحاد العربي كلف طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة الحكم الدكتور عمار الجنيبي والحكمين المساعدين أحمد الراشدي وجاسم آل علي ، لإدارة مباراة أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي التي جرت أمس السبت بالمغرب في ذات البطولة.