4 من أفضل المصنفين يشاركون في «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد أربعة من الـ10 الأوائل على مستوى العالم، بجانب نخبة من المصنفين في قائمة الاتحاد الدولي، مشاركتهم في بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تُقام من 18 إلى 22 الجاري، بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين. وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، أن المنافسات تنقسم إلى خمس فئات، حيث سيكون من أبرز المشاركين، الماليزي سوريش سيلفاتامبي المصنف الأول عالمياً في القوس المنحني «الأولمبي»، والتركي باهتين هيكيموجلو الأول عالمياً في فئة المزدوج للقوس المنحني والمركب، والسنغافورية نور عليم المصنفة الأولى عالمياً في فئة القوس المركب، والروسية يلينا كورتوفا المصنفة الأولى عالمياً في فئة القوس المزدوج المنحني والمركب. وتضم قائمة المشاركين كذلك أسماء بارزة، منها البولندية ميلينا أولسفسكا المصنفة الثانية عالمياً في القوس المنحني. ويتوقع أن يصل المشاركون تباعاً اليوم، على أن تبدأ تدريبات الفرق بعد ذلك، تحضيراً لانطلاق المنافسات الثلاثاء المقبل.