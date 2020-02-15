فييرا: لا أتخذ أي قرار حول مستقبلي الكروي إلا بمشورة زوجتي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال لاعب فريق عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، إنه مرتبط بشدة بعائلته، ويستغل مناسبة يوم «الفالنتاين» الذي يتزامن مع 14 فبراير من كل سنة لتقوية الرابط بينه وبين كل أفراد عائلته، وأولهم زوجته ورفيقة حياته.

وأشار فييرا في حديثه لـ«الإمارات اليوم» الى أنه يتبادل الهدايا مع زوجته في هذا اليوم، كما يقومان مع أبنائهما بتناول العشاء في مكان خاص، مؤكداً «زوجتي تعني الكثير في حياتي، هي دائماً توفر لي الدعم المعنوي وتشاركني القرارات التي تخص حياتي المهنية، ولا أتخذ أي قرار بخصوص مستقبلي الكروي إلا بمشورة زوجتي، بجانب وكيل أعمالي».

وأضاف: «أنا من الافراد الذين يرتبطون بعلاقات خاصة مع زوجته وأسرته بشكل عام، ونخرج في معظم الأوقات التي لا أرتبط فيها بمباريات أو تدريبات مع نادي عجمان، والأمر يزداد خصوصية في هذا اليوم، لأنها مناسبة تعزز الترابط بين الرجل وزوجته».

وقال أيضاً: «لاعب كرة القدم بشكل عام يحتاج إلى شريكة لحياته تقاسمه الفرحة والقرارات وأيضاً تخفف عنه الضغوط التي تخلقها كرة القدم، ويمكنني القول إنني لا أستطيع أن أعيش في أي مكان من دون زوجتي وأطفالي».

وأكمل: «ارتباطي القوي والعاطفي بزوجتي، أمر مكتسب من عائلتي الكبيرة، لأنني كذلك مرتبط بقوة بوالدي ووالدتي وأشقائي، بجانب احترامي الكبير لعائلة زوجتي».

واعترف فييرا بأنه يعيش حياة هادئة، ومستمتع مع عائلته بالإمارات في السنة الثالثة له.

وأكد أيضاً «منذ أن جئت إلى هنا وجدت كل الدعم، سواء من نادي الشارقة أو نادي عجمان، كما أننا سعيدون جداً بهذا البلد الجميل والرائع، والذي تتوافر فيه كل سبل الحياة للعائلة، من أمن وأمان وبنية تحتية عصرية، وكذلك مدارس عصرية للأطفال».

وأضاف: «كل هذه الأمور جعلتني وزوجتي نرغب في العيش هنا أطول فترة ممكنة، لكن في الأخير القرار يرتبط أيضاً بنادي عجمان».

وقال كذلك إن عائلته الكبيرة تستمتع بزيارة الإمارات، مشيراً إلى أن والدته تأتي إلى الإمارات خمس مرات في السنة، بجانب أفراد عائلة زوجته.

وتطرق فييرا إلى حصول الثلاثي كايو وليما وتيغالي على الجواز الإماراتي وترشيحهم للعب للمنتخب، قائلاً: «إنها فرصة عظيمة لهم، فأي لاعب محترف يتمنى أن يحققها، ولو عُرض عليّ الأمر فلن أتردد لحظة في قبوله».

- أكد فييرا أنه يرغب وعائلته بالعيش في الإمارات لأطول فترة، مشيراً إلى أن القرار مرتبط أيضاً بنادي عجمان.