رسمياً.. 14 مرشحاً لعضوية اتحاد الكرة في انتخابات 12 مارس

المصدر: منصور السندي ■دبي

أعلن أمين عام اتحاد كرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، أن 14 مرشحاً تقدموا بطلباتهم للترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقررة في 12 مارس المقبل، وذلك قبل غلق باب الترشح الساعة الخامسة من مساء أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي.

يذكر أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يتولى رئاسة اتحاد كرة القدم بالتزكية، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد في الانتخابات المقبلة للدورة 2020-2024، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة السابق، برئاسة مروان بن غليطة، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

ووفقاً لنظام القائمة الذي اعتمدته الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الاخير، بات من حق رئيس اتحاد الكرة اختيار ثمانية من المرشحين الـ14 في قائمته، على أن يقوم أيضاً بتعيين ثلاثة منهم مباشرة، ليكتمل أعضاء مجلس الإدارة الجديد الـ11.

وقال أمين عام اتحاد الكرة في تصريحات صحافية بعد غلق باب الترشح أمس: «الأمانة العامة لاتحاد الكرة تسلمت طلبات المترشحين في أظرف مغلقة، وقامت بدورها بتحويلها إلى اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، التي ستعقد اجتماعاً بعد غد لفحص أسماء المرشحين والإعلان عنهم رسمياً، كون اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالكشف عن أسماء المرشحين، وسيتم فتح باب الطعون على المترشحين اعتباراً من 20 الجاري».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المترشحين من قبل الأندية هم: هشام الزرعوني (الشارقة)، حميد الطاير (النصر)، علي حمد (حتا)، يوسف حسين (الحمرية)، أمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، عمر سليمان العضب (دبا الحصن)، جمعة العبدولي (دبا الفجيرة)، أحمد بن درويش (الإمارات)، عبدالله بن سعيد (مصفوت)، فهد الحوسني (بني ياس)، سيف المنصوري (الظفرة)، سالم الشامسي (العين)، سلطان سالم (المدام)، وعامر الصيعري (الوحدة). وشدد أمين عام اتحاد الكرة على أن عدد المرشحين الـ14 مستوفٍ للشروط بالعدد المطلوب لاستكمال القائمة المحددة، مؤكداً أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اعتمدت خلال اجتماعها الأخير منح خمسة مقاعد في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أندية دوري المحترفين، وثلاثة لأندية الدرجة الأولى، وثلاثة مقاعد يتم اختيارها بالتعيين من قبل رئيس الاتحاد، مشيراً إلى أنه تم تحديد 27 الجاري كآخر موعد لتقديم قائمة المرشحين من قبل رئيس الاتحاد.

وأكد بن هزام أن الأندية، من خلال الجمعية العمومية الأخيرة، هي التي اعتمدت إقامة انتخابات اتحاد الكرة بالنظام الجديد، من خلال القائمة الموحدة، لافتاً إلى أن الأندية التزمت بالتعليمات الصادرة من قبل الأمانة العامة ومن لجنة الانتخابات في ما يتعلق بعملية تقديم طلبات المرشحين.

قائمة المرشحين الـ14:

1- هشام الزرعوني (الشارقة).

2- حميد الطاير (النصر).

3- علي حمد (حتا).

4- يوسف حسين (الحمرية).

5- أمل بوشلاخ (رأس الخيمة).

6- عمر سليمان العضب (دبا الحصن).

7- جمعة العبدولي (دبا الفجيرة).

8- أحمد بن درويش (الإمارات).

9- عبدالله بن سعيد (مصفوت).

10- فهد الحوسني (بني ياس).

11- سيف المنصوري (الظفرة).

12- سالم الشامسي (العين).

13- سلطان سالم (المدام).

14- عامر الصيعري (الوحدة).

- تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة بعد غد اجتماعا لفحص أسماء المرشحين والإعلان عن القائمة النهائية.