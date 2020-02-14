نادٍ إماراتي جديد يجمع بين الهلال السعودي وشيفلد يونايتد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

كشف مالك فريق شيفلد يونايتد الإنجليزي رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، عن فريقه الجديد في الملاعب الإماراتية، أطلق عليه «الهلال يونايتد» الموجود في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، إذ يتشكل الاسم من مقطعين الأول نسبة للهلال السعودي، الذي شغل بن مساعد رئاسة مجلس إداراته سابقاً إضافة إلى فريق شيفلد يونايتد أقدم الأندية الإنجليزية، الذي يمتلكه إلى جانب نادي بارتشكوت البلجيكي، لتشكل الأندية الثلاثة مجموعة يونايتد المملوكة لابن مساعد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس، في دبي بحضور عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني، وقال الأمير عبدالله: «اليوم نعلن عن نادٍ جديد في الإمارات، وهي خطوة استثمارية جديدة، وتكملة لما بدأناه الوجود في الدوري الإنجليزي والدوري البلجيكي، ليست لدينا أهداف هذا الموسم في بطولة الدوري، وسنبدأ من المواسم المقبلة السعي خلف الأهداف الرئيسة لتشكيل الفريق».

وأضاف: «الاستثمار الرياضي ليس بالسهل، ويصعب على أي مستثمر العمل فيه، ولدينا أهداف نسعى إلى تحقيقها بالوجود مع الفريق الجديد، الذي سيكون هدفه الرئيس البحث عن المواهب وتسهيل مهمة احترافهم في الأندية الأوروبية، أما المنافسة في الدوري الإماراتي والصعود إلى دوري الدرجة الأولى ومن ثم المحترفين، فكلها أهداف موجودة لكنها غير محددة الآن بالشكل الكامل، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً».

وتابع: «الهلال يونايتد هو جمْع بين الهلال السعودي وشيفلد يونايتد، ودولة الإمارات سهلت كثيراً من مهمتنا في الاستثمار الرياضي، ونتمنى أن تكون خطوة جديدة بالعمل الرياضي تخدم الإمارات وكل الدول العربية بالبحث عن المواهب».

عبدالله بن مساعد:

- «الإمارات سهّلت كثيراً من مهمتنا في الاستثمار الرياضي».

- «الاستثمار الرياضي ليس بالسهل، ويصعب على أي مستثمر العمل فيه».