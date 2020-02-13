محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، ختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين بالألقاب الأربعة في ختام المهرجان.

وحققت «بشاير» المملوكة إلى صالح حمد سعيد غصنة لقب الشوط الأول، المخصص للحول المفتوح من الإنتاج، مسجلة زمناً بلغ 12:30:3 دقيقة، لتحصل على سيف ولي عهد دبي، وجائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم، بينما جاءت في المركز الثاني «شواهين»، المملوكة إلى حمدان سالم نهيان العامري، مسجلة 12:33:5 دقيقة، لتحصل على جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، وجاءت «الشايبة» المملوكة إلى محمد صالح علي الحميري في المركز الثالث، بعد أن حققت زمناً 12:34:0 دقيقة، وحصلت على جائزة 500 ألف درهم.

أما الشوط الثاني المخصص للزمول المفتوح من الإنتاج، فقد شهد فوز «جزيل» المملوك إلى فارس عبدالله سعيد الدرعي، مسجلاً 12:49:9 دقيقة، ليحصل على خنجر وجائزة مالية قدرها مليونا درهم، بينما جاء في المركز الثاني «مسلي» المملوك إلى حمد محمد العجمي، مسجلاً 12:51:3 دقيقة، وحصل على جائزة 600 ألف درهم، وتبعه في المركز الثالث «مرحب»، المملوك إلى سهيل حمد العامري، مسجلاً 12:53:0 دقيقة، وحصل على جائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

أما بالنسبة للشوط الثالث المخصص للزمول المفتوح للقبائل، فقد عاد الفوز إلى «ممتاز»، المملوك إلى محمد سلطان الكتبي، مسجلاً 12:36:9 دقيقة، وحصل على خنجر ومليوني درهم، وجاء في المركز الثاني «مجلاد»، المملوك إلى سعيد راشد غدير الكتبي، مسجلاً 12:44:5 دقيقة، وحصل على جائزة مالية قدرها 600 ألف درهم، وحل في المرتبة الثالثة «الأبجر» المملوك إلى سهيل محمد العامري، مسجلاً 12:48:1 دقيقة، وحصل على جائزة 400 ألف درهم.

أما الشوط الرابع المخصص للحول المفتوح للقبائل فشهد فوز «بلسم» المملوكة إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي بالمركز الأول، مسجلة زمناً قدره 12:22:0 دقيقة، وحصلت على سيف ولي عهد دبي، وجائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم، وجاءت في المركز الثاني «البرشاء» المملوكة إلى محمد زايد محمد المنصوري، مسجلة زمناً 12:25:1 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، بينما جاءت في المركز الثالث «نجلا» المملوكة إلى سعيد محمد العامري، مسجلة زمناً قدره 12:25:3 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

نتائج اليوم الختامي لمهرجان ولي عهد دبي للهجن 2020

1- الشوط الأول: حول مفتوح إنتاج

الأول: «بشاير» لصالح حمد غصنة

الثاني: «شواهين» لحمدان سالم العامري

الثالث: «الشايبة» لمحمد صالح علي الحميري

2- الشوط الثاني: زمول مفتوح إنتاج

الأول: «جزيل» لفارس عبدالله الدرعي

الثاني: «مسلي» لحمد محمد العجمي

الثالث: «مرحب» لسهيل حمد العامري

3- الشوط الثالث: زمول مفتوح للقبائل

الأول: «ممتاز» لمحمد سلطان الكتبي

الثاني: «مجلاد» لسعيد راشد الكتبي

الثالث: «الأبجر» لسهيل محمد العامري

4- الشوط الرابع: حول مفتوح للقبائل

الأول: «بلسم» لحمد راشد الكتبي

الثاني: «البرشاء» لمحمد زايد المنصوري

الثالث: «نجلا» لسعيد محمد العامري

- محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم قام بتتويج الفائزين بالألقاب الأربعة في ختام الحدث.

- راوحت الجوائز المالية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل الأشواط بين ثلاثة ملايين درهم حداً أقصى، و400 ألف درهم حداً أدنى.