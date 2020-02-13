«البلاروسي» يفوز بلقب اليوم الرابع في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حسم فريق الأمن البلاروسي لقب اليوم الرابع ضمن منافسات بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، التي تقام بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي. وجاء فوز الفريق البلاروسي من خلال مسابقة تحدي البرج، بزمن 3:11:46 دقائق، ليفوز بجائزة المركز الأول وقيمتها 5000 دولار، فيما حل فريق روس من الشيشان ثانياً ونال 3000 دولار، وفي المركز الثالث حل فريق شرطة «أبوظبي A» وحصل على 2000 دولار.

وشهد منافسات هذا اليوم، القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب الأمين العام، ناصر آل رحمة.

في جانب آخر، نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، جلسة حوارية تستشرف مستقبل الفرق الميدانية التخصصية والوحدات الخاصة والتكتيكية، شهدها مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله علي الغيثي، وبحضور العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن سلطان، مدير عام المركز، وكينيث ثوربرجور إيلس، المدير التنفيذي لرابطة الفرق التكتيكية الأميركية، وبمشاركة قادة الفرق من الإمارات والمملكة السعودية والولايات المتحدة، وإيطاليا، وبروناي وباكستان وقرغيزستان.

وقال اللواء الغيثي، في تصريح صحافي، إن التجمعات والبطولات المماثلة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، تعد من الملتقيات المتخصصة التي تعود بالفائدة على الفرق المشاركة، من حيث معايشة ضغوط إنجاز مهامها في أقل وقت وبأقل الأضرار.