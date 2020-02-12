«دبي الرياضي» يدعم «ستاندرد تشارترد الذهبي للبولو» بـ 500 ألف درهم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

خصص مجلس دبي الرياضي، 500 ألف درهم لبطل ووصيف كأس «ستاندرد تشارترد الذهبي للبولو»، التي تنطلق 18 الجاري، وتستمر حتى السادس من مارس المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة محمد خلف الحبتور، خلال مؤتمر صحافي عُقد أول من أمس، وشهد سحب قرعة البطولة.

حضر مراسم القرعة التي جرت في منتجع ونادي الحبتور للبولو، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس الأسواق في بنك ستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط، الراعي الرئيس للبطولة، علي حماد، ومدير عام بنتلي الإمارات، جوزيف طيار.

وقال الحبتور في كلمته بالمؤتمر: «إنها المرة الأولى في تاريخ رياضة البولو أن يرصد مثل هذا المبلغ الكبير، وهذه المبادرة تستحق الإشادة والتقدير».

وأضاف: «اللجنة المنظمة رصدت جوائز بقيمة 350 ألف درهم للجمهور الذي سيحضر منافسات البطولة، لتحفيزه على الحضور».

وأوضح: «توسيع عدد المشاركين في سلسلة بطولات دبي للبولو، يحتاج إلى تعدد الملاعب، إضافة إلى الكُلفة المالية العالية».

من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن استعراض الجهود التي بذلتها مجموعة الحبتور يؤكد أن رياضة البولو قد أصبحت من العلامات الفارقة على خارطة الأحداث الرياضية في دبي.

وأضاف: «الاعتراف الدولي بمكانة البولو الإماراتي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك جهوداً كبيرة قد بذلت لنصل إلى تلك المكانة التي تعزز مكانة دبي على المستويين السياحي والرياضي، وهذه هي أهدافنا من المساهمة في تنظيم مثل هذه البطولات»

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تقسيم الفرق الثمانية الى مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق غنتوت والشيخة علياء وذئاب دبي وأبوظبي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش.

• اللجنة المنظمة رصدت جوائز بقيمة 350 ألف درهم للجمهور، لتحفيزهم على الحضور.