شامس: إخضاع رياضيي الصين لفحوص قبل المشاركة في «بريميرليغ دبي للكاراتيه»

المصدر: جوني جبور ■دبي

كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، حميد شامس، أن اتحاد الكاراتيه خاطب الاتحادين الدولي والقاري، بشأن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالكشف الاحترازي الخاص بفيروس كورونا على جميع الرياضيين القادمين من الصين للمشاركة في جولة دبي، ضمن الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ»، التي تقام على صالة نادي الوصل، خلال الفترة من 14 إلى 16 الجاري، على أن يتم استبعاد أي حالة يشتبه فيها بين الوفد الصيني المشارك.

وقال شامس لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاتحاد الدولي للعبة سبق له، في الخامس من فبراير، أن أرسل خطاباً رسمياً للاستفسار حول مشاركة لاعبين من الصين في جولة دبي على صعيد الدوري العالمي للكاراتيه، قبل أن يتم مخاطبة الاتحادين الدولي والقاري، بأن الاتحاد المحلي للعبة سيعتمد الإجراءات الحكومية المتبعة ذاتها في الإمارات، المطبقة في المطارات على صعيد المسافرين والمواطنين الصينيين، بالإخضاع إلى الكشف الحراري عند بوابات الوصول، على أن يتم إجراء الفحص عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار، من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في المطار، بهدف الكشف عن اي حالة يشتبه فيها مصابة بفيروس كورونا».

وأوضح: «عمد اتحاد الكاراتيه بالتنسيق مع مطارات دبي، ومؤسسة دبي للرعاية الصحية، إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة الرياضيين المشاركين في جولة دبي، كونها تقام ضمن جولات الدوري العالمي (البريميرليغ) المانح للنقاط التصنيفية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خصوصاً أن مطارات دبي، ومؤسسة دبي للرعاية الصحية، أبديا تجاوباً سريعاً مع خطاب اتحاد الكاراتيه، بعد أن أكدت مؤسسة دبي للرعاية الصحية جاهزيتها لكل الإجراءات الاحترازية ابتداءً من استقبال الوفود وحتى مغادرتهم الدولة، وذلك بالكشف حرارياً على جميع الرحلات القادمة من العاصمة الصينية بكين، وأخذ عينات لإجراء فحص فيروس كورونا للاعبي المنتخب الصيني كأجراء وقائي إضافي، وانتقالاً إلى متابعة اللاعبين يومياً للتأكد من خلوهم من أي أعراض، على أن يتم قياس درجة الحرارة للاطمئنان عليهم، وعلى صحة الآخرين، وانتهاءً بأخذ الإجراءات الفورية والمناسبة في حال ظهور أي أعراض للمرض».