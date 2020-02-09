الإيطالي فيفياني يعود لدورينا مدرباً للفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت شركة كرة القدم لنادي الفجيرة في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عصر اليوم عن التعاقد مع المدرب الايطالي فابيو فيفياني وذلك لقيادة الفجيرة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، بدلا عن المدرب الجزائري مجيد بوقرة، والذي تم انهاء مهمته كمدير فني للفريق بعد سلسلة من النتائج التي وضعت الفريق في المركز ماقبل الاخير لدوري الخليج العربي برصيد (12) نقطة، وبذلك يعود المدرب فيفياني للعمل في المسابقات الاماراتية بعد ان سبق له تدريب اتحاد كلباء في فترتين نجح في احداهما بتحقيق البقاء التأريخي.