كأس دبي الفضية بين الإمارات وغنتوت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي عند الساعة 15:45 من عصر اليوم فريقا الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وغنتوت بقيادة علي المري، في ختام منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2020 التي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وبمشاركة ستة فرق، هي: الإمارات وغنتوت وزيدان والشيخة عليا والحبتور وذئاب دبي.

ويدخل فريق الإمارات مباراة اليوم متقدماً بفارق «الهانديكاب» لأنه يحمل 16 هدفاً، بينما يحمل فريق غنتوت تصنيف أعلى (18 هدفاً)، ويتفاءل الفريق بهذا الفارق رغم تواضعه، فيما سيضاعف غنتوت من جهوده لكي لا يتعرض لخسارته في الختام، كما حدث له في الافتتاح أمام الحبتور.

ويضم فريق الامارات كلاً من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبنيامين بانيلو، وتوماس، وتومي، بينما يضم فريق غنتوت كلاً من علي المري، استيبان، وبابلو، وآرايا.