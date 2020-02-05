بالفيديو.. لاعب ريال مدريد سابقاً يتغزّل بدبي

المصدر: أحمد طارق- دبي

قال نجم ريال مدريد، السابق ميشيل سلغادو إن دبي سجلت اسمها على خريطة الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، بعدما باتت وجهة مفضلة لأفضل الأندية على مستوى العالم.

وأوضح في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن دبي قادرة على تنظيم أفضل الفعاليات الرياضية، وقال: "أنا أعيش هنا وأعلم ماذا يمكن أن تقدم دبي عندما تنظم أي حدث رياضي".

وأضاف: "أتذكر عندما جئت للمرة الأولى إلى دبي في 2001، إذ شعرت بالانبهار والإعجاب بما تملكه الدولة من إمكانات رائعة، بينما أصبحت موجود بشكل دائم هنا عقب اعتزالي كرة القدم".

وتابع: "الحياة هنا رائعة، أنا أعيش مع أسرتي، إذ أن كل شيء متوفر من ناحية الأمان والمدارس والمعيشة التي تجعل الفرد يشعر بالسعادة والاستقرار".



