«خورفكان للمعاقين» ينظّم أول مهرجان للطلبة أصحاب الهمم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نظم نادي خورفكان للمعاقين المهرجان الأول للطلبة أصحاب الهمم، بمشاركة 51 طالباً وطالبة من 17 مدرسة من المنطقة الشرقية، بهدف استقطاب تلاميذ المدارس من الأعمار المختلفة من أصحاب الهمم، واستغلال الطاقة الإيجابية لديهم لخلق أبطال رياضيين، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم الجسدية والحسية والذهنية.

كان في استقبال الطلبة ومعلميهم أمين عام النادي أحمد حسن القاضي، ورئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية لؤي سعيد علاي، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم النقبي، ومدير لجنة الشؤون الرياضية والفنية الدكتور مصباح جعفر، ومدربي النادي.

وقال بيان صحافي: «تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات لعرضهم على عدد من الرياضات المختلفة، ليتعرفوا إلى أنواع الرياضات التي يمارسها ذوو الإعاقة، مثل كرة السلة على الكراسي المتحركة، وتنس الطاولة، ورياضة القوس والسهم والبوتشيا ورفع الأثقال».

وأكد القاضي أن ممارسة المعاقين للرياضة تساعدهم على اكتساب الثقة بأنفسهم، وتخلق لديهم مقومات الإرادة والعزيمة.