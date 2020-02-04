حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الحقاقة في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز سن الحقاقة، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، في المرموم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وكسبت «الظبي»، المملوكة لمحمد عتيق زيتون المهيري، كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق، البالغة أربعة كيلومترات، في توقيت قدره 5:46:4 دقائق، بينما فاز «أدهم»، المملوك لعتيق مطر حسن القبيسي، بصدارة الشوط الرئيس للحقاقة الجعدان، ليحصد البندقية ومليون درهم، وذلك بوصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 5:47:0 دقائق.

وذهب كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج، وجائزة قدرها 1.5 مليون درهم، لـ«النشمية»، المملوكة لعبدالله صالح طرشوم العامري، التي حققت اللقب في توقيت 5:49:7 دقائق، كما حقق «لهب»، المملوك لعلي راشد ناصر الدرعي، بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج ومليون درهم، بعدما قدم عرضاً مميزاً، وحقق اللقب في زمن بلغ 5:46:9 دقائق.

وفي منافسات الفترة الصباحية، شارك أكثر من 2000 مطية، تنافست على مدار 30 شوطاً لسن الحقاقة، منها ثمانية أشواط مفتوحة، وكانت جائزة المركز الأول فيها سيارة، إضافة إلى 12 شوطاً للإنتاج، جائزة المركز الأول فيها سيارة، و10 أشواط مفتوحة، وينال أصحاب المركز من الثاني إلى الـ10 في جميع الأشواط جوائز نقدية قيمة.

وأهدت «غزلان» مالكها حمد نافع الشدي المنصوري صدارة الحقايق البكار في الشوط الرئيس، بتسجيلها توقيتاً قدره 5:56:8 دقائق، بينما أنهى «متعب» مسافة السباق، البالغة أربعة كيلومترات، في زمن قدره 5:52:8 دقائق، ليهدي اللقب إلى مالكه مطر محمد دحروي العامري.

وأبدعت «راهيه» بشعار حمد علي جابر البناء المري في ثالث الأشواط للحقاقة البكار، بزمن بلغ 5:54:4 دقائق، بينما كسب «مشعل»، المملوك لسالم سعيد بن عمان المهيري، صدارة الجعدان في الشوط الرابع في توقيت قدره 5:56:1 دقائق.

من جهة أخرى، تتواصل اليوم منافسات مهرجان ولي عهد دبي، من خلال رموز سن اللقايا في الفترة المسائية، إذ سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح، وخُصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضرين في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ومليون درهم سيكونان جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج». في المقابل، تشهد الأشواط الـ14 الأخرى «محليات ومهجنات» تنافساً كبيراً بين أبناء القبائل على السيارات «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني إلى الـ10.

أما الفترة الصباحية فستشهد إقامة 22 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، بواقع 12 شوطاً للإنتاج، ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، و10 أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز من الثاني إلى الـ10 جوائز نقدية قيمة.

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شوطاً أقيمت في منافسات الفترة الصباحية شارك فيها أكثر من 2000 مطية.

- كسبت «الظبي» كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار إضافة إلى 1.5 مليون درهم، بينما فاز «أدهم» بالبندقية ومليون درهم.