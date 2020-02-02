«مايتي سبورت» يهدي الفلبين لقبها الأول في «سلة دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى فريق مايتي سبورت، السلة الفلبينية لقبها الأول في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بفوزه أمس، على حامل اللقب الرياضي اللبناني بفارق 11 نقطة، وبنتيجة «92-81»، في المباراة النهائية التي جمعتهما في ختام النسخة 31 من البطولة التي أقيمت منذ 23 يناير الماضي على صالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي بدبي، ونافس على لقبها 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

كما شهد اليوم الختامي، نجاح فريق سلا المغربي في الظفر بالميدالية البرونزية، بفوزه على هوبس اللبناني «84-64».

وعقب انتهاء المنافسات، توج رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ممثلي الشركات الراعية للنسخة الـ31، وأعضاء مجلسي الاتحادين العربي والإماراتي، ورؤساء وفود الفرق والمنتخبات المشاركة، وقام بتقليد سلا المغربي بالميداليات البرونزية، والرياضي اللبناني بالفضية، ومايتي سبورت الفلبيني بالذهبية وكأس البطولة.

ووضع فريق مايتي سبورت اسم الفلبين ضمن قائمة الدول التي احرزت لقب البطولة والتي تضم لبنان، وأوكرانيا، وبلغاريا، ولتوانيا، والبلقان، وإيران، ومصر، وتونس، والمغرب، فيما حرم صاحب الرقم القياسي فريق الرياضي اللبناني إضافة لقبه الثامن عقب نجاحه في الفوز أعوام (2005-2006-2008-2009-2013-2015-2019)، كما حرمت السلة اللبنانية التي تعد الأكثر فوزاً في «سلة دبي» بنيل اللقب الـ13 بتاريخ البطولة، عقب ألقاب الرياضي السبعة، والحكمة (2002-2015)، والشانفيل (2003-2004)، وأنيبال في نسخة 2012.

وجاءت المباراة النهائية متقاربة المستوى في شوطها الأول، بعد أن أحكم لاعبو مايتي سبورت الفلبيني قبضتهم على نتيجة الربع الأول بواقع «24-20»، ونجاحهم في الحفاظ على فارق أربع نقاط حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة «46-42»، وفرضهم التعادل على الرياضي اللبناني في الربع الثاني بواقع «22-22».

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود الفريق الفلبيني الاعتماد على سلاح الثلاثيات والهجمات السريعة المرتدة التي أتاحت له الابتعاد بفارق النقاط وإنهاء الربع الثالث متقدماً بفارق 14 نقطة وبنتيجة «74-57»، بنيلهم الأفضلية بنتيجة هذا الربع «28-15»، لتدخل المباراة في الربع الرابع والحاسم الذي عرف من خلاله لاعبو مايتي كيفية ضمان فوزهم رغم حسم الرياضي اللبناني لنتيجة هذا الربع «24-18».

وفي مباراة سبقت النهائي، لم يجد سلا المغربي صعوبة في ضمان انتصاره، بعد أن فرض لاعبوه افضليتهم المطلقة على نتائج المراحل الثلاث الأولى بواقع «22-20 و27-5 و16-14»، فيما اكتفى لاعبو هوبس اللبناني بنيل أفضلية خجولة في الفترة الرابعة بواقع «24-19».