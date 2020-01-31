العين تدشن اليوم منافسات بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، في ضيافة مدينة العين، بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أحدث إضافات موسم الجوجيتسو للعام الجاري، التي تقام منافساتها في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات.

وتحظى البطولة بأهمية استثنائية من قبل لاعبي الجوجيتسو محلياً وعالمياً، لاسيما أنها تعدّ البطولة الدولية الأخيرة في الموسم الرياضي الحالي في الدولة، التي تتيح للاعبين رفع نقاط تصنيفهم العام بحسب التصنيف المعتمد لدى الاتحاد، قبل الوصول إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجتسو، التي ستنطلق في أبريل المقبل.

وتستقطب البطولة أبرز نجوم اللعبة المحليين والدوليين من مختلف الجنسيات للمشاركة فيها، ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة باستثناء الحزام الأبيض. وستبدأ المنافسات الساعة الثانية ظهراً على أن تسبقها مرحلة الوزن الساعة 11 صباحاً.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، في تصريح صحافي: «تمثل البطولة بارقة أمل للاعبين والأندية والأكاديميات، باعتبارها آخر بطولة دولية ضمن الموسم الرياضي، تتيح لهم الحصول على نقاط التصنيف المعتمدة لدى الاتحاد، وهو ما سيعزز من المنافسة على أكثر من صعيد، كعدد اللاعبين المشاركين، واحتدام المنافسات التي ستشتعل على أبسطة البطولة».

يحرص لاعبو الأندية المحلية والأكاديميات المشاركة على تكثيف تدريباتهم، خلال المرحلة السابقة للبطولة، بهدف تقديم أداء مشرّف على بساط منافساتها. وتشهد البطولة مشاركة لاعبين محترفين وآخرين واعدين من معظم أندية وأكاديميات الدولة ومن جنسيات مختلفة، أبرزها الإمارات والبرازيل وروسيا.

- تحظى البطولة بأهمية استثنائية للاعبين لرفع نقاط تصنيفهم الدولي.