إنجاز مميز لتايكواندو الامارات في "البطولة العربية"

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق منتخب الامارات للتايكواندو انجازا غير مسبوقا خلال مشاركاته الدولية بعد ان احرز 7 ميداليات جديدة ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للمنتخبات والاندية والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة وينظمها الاتحادين الاماراتي والعربي للتايكواندو بضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتنوعت الميداليات الى ذهبية أحرزتها اللاعبة بدرية محمد (سيدات) وفضية عائشة محمد وخمس برونزيات لكل من فاطمة عيسى وشما حسن ونرجس محمد وسعاد راشد وحسن علي ( رجال )ليرتفع العدد الاجمالي للميداليات الى 13 ميداليات منها 6 ميداليات نالها المنتخب في اليوم الاول.

بدوره عبر مدرب منتخب الامارات المصري تامر صلاح عن سعادته للمستوى الفني المميز الذي قدمه المتوجون بالميداليات مؤكدا انهم استحقوا نيل الميداليات لما قدموه من عطاء مميز وواصفا فوز المنتخب بهذا العدد من الميداليات بالانجاز قياسا بنيل المنتخب اربع برونزيات في نسخة العام الماضي.

وتقدم تامر صلاح بالشكر والتقدير لمجلس ادارة اتحاد الامارات للتايكواندو برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي للمتابعة والدعم الذي حظي به المنتخب واقامة المعسكرات التدريبية التي ساهمت بالوصول لمنصات التتويج.